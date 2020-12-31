Жители взорвавшегося в Агенскалнсе дома не смогут в него вернуться

В четверг, 31 декабря, он созвал заседание Комиссии гражданской защиты (CAK) Рижской зоны сотрудничества, на котором представители ответственных служб предоставили информацию о прогрессе, достигнутом в предотвращении последствий взрыва в Агенскалнсе, и о помощи, оказанной пострадавшим жителям.

Стакис поблагодарил представителей служб за оперативные действия, а также подчеркнул, что муниципалитет окажет посильную помощь жителям дома в ремонте существующего здания или выделении новой жилой площади.

Стакис подтвердил, что квартира, принадлежащая муниципалитету, расположена в той части здания, которая обрушилась во время взрыва, и в ней проживал клиент социальной службы, с которым сотрудникам удалось связаться сегодня. Мэр сообщил, что в здании задекларированы 23 жителя. Владельцы квартир свою недвижимость в основном сдали в аренду, поэтому сегодня не удалось узнать реальное количество людей, проживавших в 12 квартирах.

Глава Строительного управления Риги Янис Белковскис сообщил на заседании CAK, что технические исследования здания могут начаться на следующей неделе. При взрыве часть здания уцелела, поэтому, по мнению экспертов, необходимо будет принять решение о консервации или сносе здания.

Пострадавшее от взрыва здание находится в ведении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). По словам представителей RNP, как только пожарные закончат свою работу, компания обеспечит ограждение и безопасность здания. Уборку территории обеспечат RNP и Департамент дорожного движения.

Директор Департамента дорожного движения Рижской думы Виталий Рейнбахс сообщил, что жители могут обойти огороженную зону взрыва через парк, а общественный транспорт направлен объездными путями из-за закрытого движения на улице Мелнсила, на участке от улицы Капселю до улицы Нометню. Более подробную информацию об изменении маршрутов жители могут получить на сайте rigassatiksme.lv или в социальных сетях Rīgas satiksme.

Галерея: дом в Агенскалнсе после взрыва

Начальник Рижской муниципальной полиции (RPP) Юрис Лукас отметил, что оставшимся без жилья была предложена возможность поселиться в муниципальной гостинице, но они отказались от этой возможности и были доставлены к родственникам. Размещение в гостиницах также будет доступно для госпитализированных после выписки из медицинских учреждений. По мере возможности, из квартир жителям будет вынесено необходимое имущество. По словам Стакиса, RPP продолжает дежурить на месте происшествия, обеспечивая ограничение территории.

Директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате подчеркнула, что пострадавшим жителям было предложено получить поддержку социальной службы. Если жертвам в настоящее время нужна какая-либо помощь, как одежда, продукты, обновление документов или любая другая социальная поддержка, им предлагается написать на электронную почту lita.brice@riga.lv или бесплатно позвонить в Департамент благосостояния Рижской думы, используя бесплатный информационный телефон 80 005 055.

На заседании CAK представитель Департамента жилищно-экологического хозяйства Инга Гулбе сообщила, что