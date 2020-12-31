Чт, 31.12.2020
У сотрудников Госполиции не будет выходных Начальник Государственной полиции Арманд Рукс
Начальник Государственной полиции Арманд Рукс
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Жители взорвавшегося в Агенскалнсе дома не смогут в него вернуться

Пожарные работают во взорвавшемся жилом доме номер 2 по улице Мелнсила, Агенскалнс.

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Жители не смогут вернуться во взорвавшееся прошлой ночью с 30 на 31 декабря здание в Агенскалнсе, по улице Мелнсила, 2, потому что обрушилась треть здания, сообщил председатель Рижской думы Мартиньш Станис агентству LETA.

В четверг, 31 декабря, он созвал заседание Комиссии гражданской защиты (CAK) Рижской зоны сотрудничества, на котором представители ответственных служб предоставили информацию о прогрессе, достигнутом в предотвращении последствий взрыва в Агенскалнсе, и о помощи, оказанной пострадавшим жителям.

Стакис поблагодарил представителей служб за оперативные действия, а также подчеркнул, что муниципалитет окажет посильную помощь жителям дома в ремонте существующего здания или выделении новой жилой площади.

Стакис подтвердил, что квартира, принадлежащая муниципалитету, расположена в той части здания, которая обрушилась во время взрыва, и в ней проживал клиент социальной службы, с которым сотрудникам удалось связаться сегодня. Мэр сообщил, что в здании задекларированы 23 жителя. Владельцы квартир свою недвижимость в основном сдали в аренду, поэтому сегодня не удалось узнать реальное количество людей, проживавших в 12 квартирах.

Глава Строительного управления Риги Янис Белковскис сообщил на заседании CAK, что технические исследования здания могут начаться на следующей неделе. При взрыве часть здания уцелела, поэтому, по мнению экспертов, необходимо будет принять решение о консервации или сносе здания.

Пострадавшее от взрыва здание находится в ведении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP). По словам представителей RNP, как только пожарные закончат свою работу, компания обеспечит ограждение и безопасность здания. Уборку территории обеспечат RNP и Департамент дорожного движения.

Директор Департамента дорожного движения Рижской думы Виталий Рейнбахс сообщил, что жители могут обойти огороженную зону взрыва через парк, а общественный транспорт направлен объездными путями из-за закрытого движения на улице Мелнсила, на участке от улицы Капселю до улицы Нометню. Более подробную информацию об изменении маршрутов жители могут получить на сайте rigassatiksme.lv или в социальных сетях Rīgas satiksme.

Галерея: дом в Агенскалнсе после взрыва

Начальник Рижской муниципальной полиции (RPP) Юрис Лукас отметил, что оставшимся без жилья была предложена возможность поселиться в муниципальной гостинице, но они отказались от этой возможности и были доставлены к родственникам. Размещение в гостиницах также будет доступно для госпитализированных после выписки из медицинских учреждений. По мере возможности, из квартир жителям будет вынесено необходимое имущество. По словам Стакиса, RPP продолжает дежурить на месте происшествия, обеспечивая ограничение территории.

Директор Департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате подчеркнула, что пострадавшим жителям было предложено получить поддержку социальной службы. Если жертвам в настоящее время нужна какая-либо помощь, как одежда, продукты, обновление документов или любая другая социальная поддержка, им предлагается написать на электронную почту lita.brice@riga.lv или бесплатно позвонить в Департамент благосостояния Рижской думы, используя бесплатный информационный телефон 80 005 055.

На заседании CAK представитель Департамента жилищно-экологического хозяйства Инга Гулбе сообщила, что

у жителей будет возможность получить жилые помещения или пособие на ремонт дома, если таковой будет возможен.

Для получения такой помощи жильцам и владельцам жилых помещений, пострадавших от взрыва, предлагается обратиться в Департамент жилищного строительства и окружающей среды.

Жертвы имеют право на получение немедленной муниципальной помощи при аренде временного жилья. В качестве временного жилого помещения предлагается комната в общежитии для различных социальных групп.

Те собственники квартир и арендаторы, жилая площадь которых будет признана частично или полностью разрушенной и невозобновляемой, могут попросить муниципалитет сдать в аренду принадлежащую ему квартиру. Ходатайство можно подать в Департамент жилищного строительства и окружающей среды по адресу: улица Бривибас, 49/53, на первом этаже, где находится почтовый ящик, или обратиться в любой центр приема посетителей Рижской думы.

Как сообщалось, в ночь на четверг, 31 декабря, после взрыва в трехэтажном жилом доме на улице Мелнсила 2 в Риге возник пожар. Пожарные получили вызов на место происшествия в 1:22, локализовать пожар удалось в 3:40. Сегодня, 31 декабря, в 17:35 пожар был ликвидирован, а VUGD завершила работы на месте происшествия.

Как отмечает агентство LETA, дом частично огорожен.

Прибыв в полуразрушенное здание на углу улиц Мелнсила и Лермонтова, пожарные обнаружили, что горели второй и третий этажи, а также конструкции крыши частично разрушенного дома. Начата проверка конструкции и работы по тушению пожара. На объекте работали 40 пожарных и спасателей на 11 специализированных машинах.

В полуразрушенном здании искали людей, периодически устраивая моменты тишины, чтобы услышать, как оставшиеся под завалами зовут о помощи. Так среди развалин нашли одного человека. Всего в аварии пострадали шесть человек, один погиб, пятеро эвакуированы из здания.

По факту происшедшего полиция возбудила уголовное дело. VUGD предполагает, что взрыв был вызван утечкой газа.

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