Пт, 1.01.2021
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71-летний Борис Грачевский находится в реанимации

71-летний Борис Грачевский почти две недели лечился от Covid-19 дома. Его контролировали доктора. В конце прошлой недели его госпитализировали. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

31 декабря появилась новая информация. СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Жена Грачевского Екатерина опровергла эту информацию и сказала, что состояние ее супруга стабильное. 

"Его состояние тяжелое, но стабильное, никаких ухудшений нет. Он в реанимации, получает кислородную поддержку. Но ему не стало хуже!" - объяснила она. 

Ранее 35-летняя Екатерина уже переболела коронавирусом в легкой форме. Сейчас она дома с их 9-месячным сыном Филиппом.

По информации журналистов Борис Грачевский действительно в реанимации. Там он находится уже три дня. Его состояние стабильное. Он читает новости в телефоне, отвечает.

Родные и близкие Грачевского просят не распространять неверную информацию о том, что ему хуже. 

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