71-летний Борис Грачевский находится в реанимации

31 декабря появилась новая информация. СМИ сообщили, что его состояние ухудшилось. Жена Грачевского Екатерина опровергла эту информацию и сказала, что состояние ее супруга стабильное.

"Его состояние тяжелое, но стабильное, никаких ухудшений нет. Он в реанимации, получает кислородную поддержку. Но ему не стало хуже!" - объяснила она.

Ранее 35-летняя Екатерина уже переболела коронавирусом в легкой форме. Сейчас она дома с их 9-месячным сыном Филиппом.

По информации журналистов Борис Грачевский действительно в реанимации. Там он находится уже три дня. Его состояние стабильное. Он читает новости в телефоне, отвечает.