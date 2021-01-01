52-летняя певица Валерия впервые стала бабушкой

Это произошло 1 января, спустя лишь несколько часов после полуночи. Имя девочки пока не разглашается.

"Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье - Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. - какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека - самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной», - написала Валерия в Instagram.