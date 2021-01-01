Пт, 1.01.2021
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Рабочий о сошедшем с рельсов трамвае
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52-летняя певица Валерия впервые стала бабушкой

Валерия

ФОТО: скриншот видео

Сын российской певицы Валерии подарил артистке внучку. Об звезда сообщила в соцсетях. 

 
В новогоднюю ночь 52-летняя певица стала бабушкой. У ее младшего сына Арсения Шульгина родилась дочь.

Это произошло 1 января, спустя лишь несколько часов после полуночи. Имя девочки пока не разглашается. 

"Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье - Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. - какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека - самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной», - написала Валерия в Instagram.

Многочисленные коллеги и подписчики поспешили поздравить исполнительницу с этим радостным событием. Присоединяемся к поздравлениям!

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