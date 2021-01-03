Михаил Ефремов собирался сбежать в Латвию, а Лободу обеспечивает совсем не солист Rammstein?

У Светланы Лободы роман с другим мужчиной, а не с Тиллем Линдеманном

Издание "Собеседник" опубликовало интервью с якобы бывшим организатором концертов Светланы Лободы Станиславом Пшеницыным.

Мужчина не стал скрывать от журналистов, что певица обладает скверным и капризным характером. Она хорошо зарабатывает и может позволить себе отказаться от выступлений в любой момент. Именно это и произошло на "Золотом граммофоне".

"Самый плохой артист - это неголодный артист. На сегодняшний момент у Светы все очень хорошо в финансовом плане", - заметил Пшеницын.

Станислав подчеркнул, что это совсем не потому, что она "суперартистка", а потому, что "с ней рядом очень обеспеченный мужчина".

Он указал, что это не лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, как считают многие. У Светланы Лободы отношения с неким бизнесменом из Лондона.

"Имени его назвать, к сожалению, не могу. Но благодаря ему у нее нет никакого чувства страха, она ничего не боится", - говорит экс-организатор.

Согласна его информации Нателла Крапивина сейчас от Светы отодвинута.

"Не знаю, повлияли ли на это их личные отношения. Но даже во время нашей совместной работы между ними периодически возникали какие-то ссоры. Свете всегда казалось, что она достойна большего, ей хотелось больше денег, внимания. У нее же комплекс обиженной девочки из-за того, что она очень долго шла к успеху. А получив этот успех, она выжимает из него все что можно", - цитирует мужчину издание.

Напомним, что ни Светлана Лобода, ни солист группы Rammstein Тилль Линдеманн не комментируют своих отношений. Свою вторую дочь Тильду Светлана Лобода родила в конце мая 2018 года. Девочка появилась на свет в одной из клиник Лос-Анджелеса. Отец малышки до сих пор не известен: его имя Светлана скрывает.

Тем не менее, ходят слухи, что именно Линдеманн является отцом малышки. Светлана часто бывает с ним на праздниках, а также снялась в его видеоклипе на песню "Frau & Mann".

После ДТП Михаил Ефремов собирался сбежать в Латвию

Недавно СМИ сообщили, что оказывается Михаил Ефремов хотел отправиться в Латвию после ДТП, виновником которого он стал. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на анонимного источника.

СМИ располагают информацией, что актер собирался бежать от преследования правоохранительных органов, но его отговорили от этого поступка.

Сообщается, что местом для побега была выбрана Латвия, потому что у Ефремова в Юрмале есть дом и вид на жительство.

Отъезд обсуждался в то время, как артист был под домашним арестом. На Ефремове тогда был электронный браслет. Каким образом актер собирался сбежать СМИ не сообщают.

Есть версия, что он побега Ефремова отговорил Эльман Пашаев, который был его адвокатом. Юрист эту информацию не подтвердил, но и не опроверг.