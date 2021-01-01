В Австралии пропал латвийский режиссер Олаф Оконов
В Австралии разыскивается латвийский кинорежиссер Олаф Оконов, сообщает The Canberra Times.
"The Canberra Times".
В Австралии разыскивается латвийский кинорежиссер Олаф Оконов, сообщает The Canberra Times.
"The Canberra Times".
По данным издания, последний раз латвийца видели 7 декабря в пригороде австралийской столицы Канберры.
Предположительно Оконов мог находится за рулем черного автомобиля Holden Captiva.
Полиция и семья режиссера просит общественность помочь в поиске режиссера.