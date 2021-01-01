Пт, 1.01.2021
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В Австралии пропал латвийский режиссер Олаф Оконов

Олаф Оконов

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

В Австралии разыскивается латвийский кинорежиссер Олаф Оконов, сообщает The Canberra Times.

"The Canberra Times".

По данным издания, последний раз латвийца видели 7 декабря в пригороде австралийской столицы Канберры.

Предположительно Оконов мог находится за рулем черного автомобиля Holden Captiva.

Полиция и семья режиссера просит общественность помочь в поиске режиссера.

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