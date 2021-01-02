"Мы все мокрые и замерзшие. В 5:32 конец дежурства". События в Агенскалнсе глазами врача

"В 4:30 пациент эвакуирован из опасной зоны. Обеспечиваем неотложную медицинскую помощь, готовим к транспортировке в стационар".

Plkst. 4:30 pacients evakuēts no bīstamās zonas. Nodrošinam neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu, gatavojam nogādāšanai stacionārā pic.twitter.com/4FFnjhyhmd — Roberts Furmanis (@dr_furmanis) December 31, 2020

"В 4:45 VUGD сообщает об одном погибшем. В 5:20 первые бригады отправляются на места своей дислокации. Мы все мокрые и замерзшие. В 5:30 меня сменяют коллеги. В 5:32 конец дежурства".

"Хочу выразить признательность своим коллегам из NMPD. А также выразить благодарность сотрудникам VUGD и Госполиции за фантастическую работу. Я всегда чувствую гордость, работая в команде с такими коллегами. Рад сотрудничать!"

Gribu izteikt atzinību saviem kolēģiem no @NMPdienests par pašaizliedzību.

Kā arī izteikt pateicību par FANTASTISKO darbu no @ugunsdzeseji un @Valsts_policija puses. Es vienmēr jūtos pagodināts strādāt komandā ar šiem kolēģiem. Prieks sadarboties! 🤜🤛 pic.twitter.com/76OlfjCAyG — Roberts Furmanis (@dr_furmanis) December 31, 2020

"P. S. Прошло 25 часов после вакцинации от Covid-19. Чувствую себя великолепно. Никаких жалоб".

"То, что забыл упомянуть, была моментальная реакция Рижской муниципальной полиции, когда окружающие вели себя неадекватно и пытались помешать спасательным работам. Было радостно видеть слаженную работу всех оперативных служб на месте ЧП".

***

В ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб.

Медицинская помощь потребовалась шести пострадавшим - у троих были легкие травмы, помощь была оказана на месте, двоих доставили в больницу с относительно легкими травмами, еще один пострадавший был в более тяжелом состоянии, так как довольно длительное время провел под обломками, пока не появилась возможность его высвободить.

Поскольку врачи не могут отправляться в опасную зону, на месте ЧП в Агенскалнсе был использован специальный алгоритм сотрудничества между NMPD и VUGD, который был разработан на основе опыта золитудской трагедии и которому были обучены спасатели - по указанию врача, пока пострадавший находился под обломками, спасатели ввели ему обезболивающие.

По предварительной информации, возможная причина взрыва связана с газом. Возбуждено уголовное дело по разделу XIII Уголовного закона "Преступления против здоровья человека". Компания Gaso сообщила, что в жилом здании на улице Мелнсила, 2, была только одна газифицированная квартира, к тому же она находилась на той стороне дома, что не пострадала от взрыва. Специалисты Gaso, осматривая газопроводы, пришли к выводу, что они были в хорошем состоянии и взрыв не был связан с природным газом.

Видео: Утро после взрыва в Агенскалнсе