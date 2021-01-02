Сб, 2.01.2021
Выражаю глубочайшие соболезнования родственникам погибшего в результате взрыва на улице Мелнсила, 2 председатель Рижской думы Мартиньш Стакис
председатель Рижской думы Мартиньш Стакис
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"Мы все мокрые и замерзшие. В 5:32 конец дежурства". События в Агенскалнсе глазами врача

Взрыв в Агенскалнсе

ФОТО: Zane Bitere/LETA

"На месте происшествия закончил работу в 5:32". Это слова анестезиолога, реаниматолога, вице-президента Латвийского общества врачей Роберта Фурманиса. В микроблоге Twitter он описал свой последний вызов заключительного дежурства 2020 года - на место ЧП в Агенскалнс.

Далее перевод рассказа Роберта Фурманиса в виде твитов.

"На место ЧП приезжают еще 4 бригады NMPD, создаем спасательный штаб. Медика реанимационной бригады NMPD назначаем врачом по сортировке, я беру на себя обязанности управляющего врача, мой коллега из бригады Subaru работает в штабе. Готовим зоны сортировки и эвакуации".

"На фото зона эвакуации. Это важный элемент в ситуации с большим числом пострадавших, так как должен быть легкий подъезд для автомобилей NMPD. Схожий принцип с эвакуационными дорогами использую в кризисной ситуации в больнице Страдиня". 

"Первые пострадавшие размещены в машинах NMPD. Готовим передачу первых пациентов в больницы. Двое пострадавших с незначительными травмами".

"На место ЧП прибыла еще одна бригада NMPD. VUGD сообщает, что некоторым из эвакуированных холодно. Передаем их Рижской муниципальной полиции". 

"Данные о возможных пострадавших очень скупые, поэтому дальнейшее развитие событий неизвестно. Держим связь со штабом VUGD. Проводим небольшое обсуждение о возможном дальнейшем развитии событий и плане действий". 

"Начата транспортировка двоих пострадавших в больницу. По данным VUGD и Госполиции, в доме еще максимум три человека. По крайней мере один из них, возможно, жив. На месте ЧП остаются работать три бригады + бригада врача-специалиста (моя). Идут спасательные работы. Ждем". 

"Около 3:00 обеспечиваем на месте ЧП тишину, чтобы установить вербальный контакт с пострадавшим. Получается. Пострадавший под завалами в 1,5-2 м. Около 3:30 VUGD удается подобраться к пострадавшему, но эвакуировать еще невозможно. Передаем спасателям обезболивающие для пострадавшего".

"В 4:15 повторная доза обезболивающего для пациента. Готовимся к получению пациента". 

"В 4:20 изменен выход эвакуации пациента. Перемещаемся в другое место. В безопасной зоне". 

"В 4:30 пациент эвакуирован из опасной зоны. Обеспечиваем неотложную медицинскую помощь, готовим к транспортировке в стационар".

"В 4:45 VUGD сообщает об одном погибшем. В 5:20 первые бригады отправляются на места своей дислокации. Мы все мокрые и замерзшие. В 5:30 меня сменяют коллеги. В 5:32 конец дежурства". 

"Хочу выразить признательность своим коллегам из NMPD. А также выразить благодарность сотрудникам VUGD и Госполиции за фантастическую работу. Я всегда чувствую гордость, работая в команде с такими коллегами. Рад сотрудничать!"

"P. S. Прошло 25 часов после вакцинации от Covid-19. Чувствую себя великолепно. Никаких жалоб".

"То, что забыл упомянуть, была моментальная реакция Рижской муниципальной полиции, когда окружающие вели себя неадекватно и пытались помешать  спасательным работам. Было радостно видеть слаженную работу всех оперативных служб на месте ЧП". 

***

В ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб.

Медицинская помощь потребовалась шести пострадавшим - у троих были легкие травмы, помощь была оказана на месте, двоих доставили в больницу с относительно легкими травмами, еще один пострадавший был в более тяжелом состоянии, так как довольно длительное время провел под обломками, пока не появилась возможность его высвободить.

Поскольку врачи не могут отправляться в опасную зону, на месте ЧП в Агенскалнсе был использован специальный алгоритм сотрудничества между NMPD и VUGD, который был разработан на основе опыта золитудской трагедии и которому были обучены спасатели - по указанию врача, пока пострадавший находился под обломками, спасатели ввели ему обезболивающие.

По предварительной информации, возможная причина взрыва связана с газом. Возбуждено уголовное дело по разделу XIII Уголовного закона "Преступления против здоровья человека". Компания Gaso сообщила, что в жилом здании на улице Мелнсила, 2, была только одна газифицированная квартира, к тому же она находилась на той стороне дома, что не пострадала от взрыва. Специалисты Gaso, осматривая газопроводы, пришли к выводу, что они были в хорошем состоянии и взрыв не был связан с природным газом.

Видео: Утро после взрыва в Агенскалнсе 

Галерея: Взрыв в Агенскалнсе 

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