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Умер Владимир Коренев, сыгравший роль "человека-амфибии". Он лежал в "красной зоне" с Covid-19

ФОТО: Кадр из видео

В субботу, 2 января, стало известно, что на 81-м году жизни скончался народный артист России Владимир Коренев, сыгравший главную роль - Ихтиандра в фильме "Человек-амфибия".

"Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", - сообщила "Интерфаксу" дочь актера Ирина.

Коренев также сыграл в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад" и других. 

Актер театра и кино Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе.

Как пишет "Медуза", Коренев служил в труппе Московского драматического театра имени К. С. Станиславского. В последние годы жизни актер преподавал на факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

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