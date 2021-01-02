Умер Владимир Коренев, сыгравший роль "человека-амфибии". Он лежал в "красной зоне" с Covid-19

"Перед смертью он лежал в "красной зоне" с коронавирусом", - сообщила "Интерфаксу" дочь актера Ирина.

Коренев также сыграл в фильмах "Свет далекой звезды", "Дети Дон-Кихота", "Сыны Отечества", "Освобождение", "Дорога в ад" и других.

Актер театра и кино Владимир Коренев родился 20 июня 1940 в Севастополе.