Сб, 2.01.2021
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Эгил Левитс
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Лолита вышла замуж в шестой раз. Это держалось в тайне

Лолита Милявская

ФОТО: скриншот видео

Популярная певица Лолита Милявская призналась, что вышла замуж в шестой раз. Об этом она заявила во время эфира шоу "Новогодняя маска". 

Члены жюри не узнали артистку. Певец Филипп Киркоров заметил, что Лолита похудела, потому что влюбилась.

"Я вообще-то уже замужем!" - цитирует звезду Lenta.ru. 

Имя супруга названо не было. Напомним, что это шестой брак Милявской. 

В апреле стало известно, что Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием. По словам мужчины, бракоразводный процесс затянулся на семь месяцев из-за желания супруги признать брак фиктивным.

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