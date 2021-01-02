Лолита вышла замуж в шестой раз. Это держалось в тайне
Популярная певица Лолита Милявская призналась, что вышла замуж в шестой раз. Об этом она заявила во время эфира шоу "Новогодняя маска".
Популярная певица Лолита Милявская призналась, что вышла замуж в шестой раз. Об этом она заявила во время эфира шоу "Новогодняя маска".
Члены жюри не узнали артистку. Певец Филипп Киркоров заметил, что Лолита похудела, потому что влюбилась.
"Я вообще-то уже замужем!" - цитирует звезду Lenta.ru.
Имя супруга названо не было. Напомним, что это шестой брак Милявской.
В апреле стало известно, что Лолита Милявская развелась со своим пятым мужем, тренером по сквошу Дмитрием. По словам мужчины, бракоразводный процесс затянулся на семь месяцев из-за желания супруги признать брак фиктивным.