Актер Василий Лановой и его супруга заразились коронавирусом

Известно, что Лановой сдал тест на антитела ПЦР-тест. Результат оказался положительным. Артист прошел повторное тестирование, которое вновь подтвердило наличие вируса в организме.

72-летняя Ирина Купченко отметила, что ее супруг чувствует себя нормально, но врачи все равно решили не рисковать, ведь актеру 86 лет.

Она указала, что ее тест на наличие вируса тоже дал положительный результат. Она решила не ложиться в больницу, но сделает компьютерную томографию. По данным агентства, намеченные на ближайшие дни спектакли с участием супругов в Театре имени Вахтангова отменены.