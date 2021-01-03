Вс, 3.01.2021
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  • Звезда "Универа" Анна Хилькевич под Новый год получила по лицу ногой от мужа
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Звезда "Универа" Анна Хилькевич под Новый год получила по лицу ногой от мужа

Популярная актриса Анна Хилькевич рассказала о том, как отпраздновала Новый год. Оказалось, артистка получила травму от любимого супруга.

Муж актрисы Антон Покрепа танцевал с дочкой и слишком сильно размахивал ногами. В какой-то момент он случайно ударил Хилькевич в нос.

На видео попал этот момент, после которого камера Анны падает, а члены семьи бросаются к Анне. У звезды потом распух нос, она предположила, что это перелом.

"В общем, завтра поеду делать рентген, на всякий", - сказала она своим подписчикам.

На следующий день звезда сходила на рентген. Оказалось, что у Анны перелом костей носа.

"Ну, хотя бы без смещения", - заметила Хилькевич. 

Врач объяснил Анне, что теперь ей нужно быть предельно острожной в течении двух недель, не кататься на коньках, тюбингах, не тереть нос и спать на спине.

"Если я не буду соблюдать меры, надломанная кость уедет в сторону, или провалится", - объяснила она. 

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