Возобновляется дистанционное обучение учеников 7-12-х классов

В конце прошлого года правительство приняло решение, что для учеников 1-6-х классов зимние каникулы будут продлены на одну неделю, до 8 января, а ученики 7-12-х классов к занятиям вернутся уже сегодня.

Ранее министр образования Илга Шуплинска отметила, что пока не решено, будет ли учебный год для учеников 1-6-х классов продлен на неделю за счет летних каникул.

Дальнейшая модель обучения будет зависеть от изменений эпидемиологической ситуации в стране.