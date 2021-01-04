Covid-19: начато расследование возможных нарушений в пансионате в Крустпилсском крае

Она пояснила, что в инспекцию поступила жалоба на нарушение требований эпидемиологической безопасности в центре социальной помощи, которые могли способствовать распространению инфекции Covid-19 в учреждении. Для оценки жалобы VI в срочном порядке запросило аргументированное объяснение действий по соблюдению требований эпидемиологической безопасности в связи с распространением Covid-19 в муниципальном учреждении Jaunāmuiža Крустпилсского края, а также предоставить документы, подтверждающие принятие мер по ограничению распространения Covid-19.

В то же время VI попросило предоставить сотрудникам алгоритм работы с жителями пансионата, инфицированными Covid-19, и информацию о соблюдении карантина и ограничений.

Также была запрошена информация из Центра профилактики и контроля заболеваний о сотрудниках Jaunāmuiža, которым в ноябре и декабре был присвоен статус инфицированных Covid-19 или контактных лиц.

В своем объяснении руководство дома престарелых указало VI, что учреждение выполняет свою работу в соответствии с разработанным планом действий и следуя рекомендациям, разработанным Министерством благосостояния, Министерством здравоохранения и VI по работе во время распространения Covid-19.

В пояснительной записке также говорится, что "учреждение делает все возможное для борьбы с вирусом Covid-19". Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами. Еще до того, как вирус проник в учреждение, персонал принял строгие меры, такие как регулярное проветривание помещений, дезинфекция поверхностей каждые два часа, обязательная дезинфекция рук и ношение масок.

"При входе в учреждение, работникам ежедневно измеряли температуру тела, а медсестры ежедневно измеряли температуру у клиентов", - указано в пояснительном документе пансионата.

Руководство Jaunāmuiža указало, что в случае необходимости клиенты также тестировались. Посещение в пансионате запрещено, возможность посетить своих родственников была только летом по предварительной записи. В свою очередь, новых клиентов в заведение не принимали с 13 ноября. Посылки от родственников клиентов принимаются только в оригинальных упаковках из магазинов и дезинфицируются снаружи.

"Чтобы объективно оценить ситуацию, после получения всей необходимой информации планируется также очное инспектирование, в том числе опрос клиентов и сотрудников, который поможет получить более правдивое видение ситуации",

- пояснила Калниня.

Она также указала, что выводы можно сделать только после всестороннего и объективного изучения ситуации, как документально, так и практически на месте в учреждении.

Уже сообщалось, что в пансионате Jaunāmuiža в Крустпилсском крае Covid-19 был открыт у большинства клиентов и сотрудников.