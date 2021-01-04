Разъяренный сотрудник Mercedes-Benz после увольнения разбил 50 новых автомобилей

Драматические события произошли на заводе Mercedes-Benz в городе Витория-Гастейс на севере Испании недалеко от Бильбао.

Чтобы осуществить свои намерения, мужчина сначала угнал трактор-погрузчик с ковшом впереди. С его помощью он проехал около 21 километра до завода, сломал раздвижные ворота и направился прямо к участку готовой продукции, сообщает издание Periodismo del Motor.

Он начал повреждать ни в чем неповинные автомобили на территории завода, а позже попытался ворваться на производство с намерением повредить конвейер, но в этот момент был задержан.

Материальный ущерб, нанесенный бывшим сотрудником Mercedes-Benz, составляет более 2 миллионов евро.