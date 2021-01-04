Разъяренный сотрудник Mercedes-Benz после увольнения разбил 50 новых автомобилей
38-летний испанец был так взбешен увольнением с завода Mercedes-Benz, что ночью проник на территорию предприятия и повредил 50 новых автомобилей Vito и V-класса.
38-летний испанец был так взбешен увольнением с завода Mercedes-Benz, что ночью проник на территорию предприятия и повредил 50 новых автомобилей Vito и V-класса.
Драматические события произошли на заводе Mercedes-Benz в городе Витория-Гастейс на севере Испании недалеко от Бильбао.
Чтобы осуществить свои намерения, мужчина сначала угнал трактор-погрузчик с ковшом впереди. С его помощью он проехал около 21 километра до завода, сломал раздвижные ворота и направился прямо к участку готовой продукции, сообщает издание Periodismo del Motor.
Материальный ущерб, нанесенный бывшим сотрудником Mercedes-Benz, составляет более 2 миллионов евро.
Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 декабря, поэтому службу безопасности компании застали врасплох, и мужчина довольно долгое время смог находиться на территории завода. Поводом для таких действий стало запланированное и реализованное сокращение рабочих мест на 10-15%, поскольку все больше и больше рабочей силы заменяется роботами.