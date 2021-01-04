Пн, 4.01.2021
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  • Разъяренный сотрудник Mercedes-Benz после увольнения разбил 50 новых автомобилей
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Разъяренный сотрудник Mercedes-Benz после увольнения разбил 50 новых автомобилей

ФОТО: periodismodelmotor.com

38-летний испанец был так взбешен увольнением с завода Mercedes-Benz, что ночью проник на территорию предприятия и повредил 50 новых автомобилей Vito и V-класса.

Драматические события произошли на заводе Mercedes-Benz в городе Витория-Гастейс на севере Испании недалеко от Бильбао.

Чтобы осуществить свои намерения, мужчина сначала угнал трактор-погрузчик с ковшом впереди. С его помощью он проехал около 21 километра до завода, сломал раздвижные ворота и направился прямо к участку готовой продукции, сообщает издание Periodismo del Motor.

Он начал повреждать ни в чем неповинные автомобили на территории завода, а позже попытался ворваться на производство с намерением повредить конвейер, но в этот момент был задержан.

Материальный ущерб, нанесенный бывшим сотрудником Mercedes-Benz, составляет более 2 миллионов евро.

Инцидент произошел в ночь с 30 на 31 декабря, поэтому службу безопасности компании застали врасплох, и мужчина довольно долгое время смог находиться на территории завода. Поводом для таких действий стало запланированное и реализованное сокращение рабочих мест на 10-15%, поскольку все больше и больше рабочей силы заменяется роботами.

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