Гагарина с возлюбленным отдыхает на Мальдивах, а Бузова там вышла замуж?

Полина Гагарина отдыхает на Мальдивах с возлюбленным

Полина Гагарина отправилась в отпуск на Мальдивы. Артистка регулярно делится с подписчиками яркими снимками с отдыха.

Многочисленные СМИ сообщили, что певица арендовала виллу на Мальдивах за 300 тысяч рублей (3,3 тысячи евро) в сутки.

Журналисты также убеждены, что на островах звезда находится вместе с возлюбленным - продюсером Владимиром Чиняевым.

После развода исполнительницы в желтой прессе все чаще появляются слухи о ее новых отношениях.

Гагарина предпочитает не афишировать свою личную жизнь. Она до последнего старалась не говорить о разводе с представителями прессы. Последний раз Полина откровенно высказалась о том, что развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым, на шоу "Вечерний Ургант". По ее словам, расстались они цивилизованно.

Известно, что Гагарина находится на Мальдивах вместе со своими детьми.

Topnews со ссылкой на другие СМИ утверждает, что у звезды роман именно с 48-летним Владимиром Чиняевым (псевдоним - ChinKong). Такой вывод был сделан, так как снимки с мест, где отдыхает продюсер, совпадают с фото певицы.

Даже если это правда, то пусть она будет счастлива! Согласны?

Ольга Бузова и Давид Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах

Поклонники подозревают, что телезвезда Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сыграли свадьбу на Мальдивах. Об этом сообщили сразу несколько СМИ.

Журналисты считают, что Ольга была одета в платье невесты. Кроме того, на ней и женихе были ожерелья из живых цветов, а это якобы традиция мальдивских свадеб.

Бузова также показала, как купается в розах и у них с Давой накрыт шатер с праздничным ужином на двоих.

Любопытный факт: свадьба на Мальдивах не имеет юридической силы в России. Многие поклонники пары уверены, что официальный брак Дава и Ольга уже заключила ранее.

А как считаете вы? Они уже официальные муж и жена?