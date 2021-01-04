На "скорых" в Латвии работают около 3000 человек. Около 200 из них сейчас на больничном

В годовом отчете NMPD за 2019 год указано, что в среднем на 3444,25 должностного места для обеспечения функций на всей территории Латвии был занят 3281 сотрудник.

В интервью Ципуле заявила, за последнюю неделю выросло число выданных в связи с Covid-19 больничных, многие работники являются контактными лицами заболевших. На сегодняшний день Covid-19 переболело около 190 сотрудников NMPD.

Она сообщила, что из первой партии доставленных в Латвию вакцин от Covid-19 работникам NMPD доступны 600 доз. На данный момент вакцину получили уже 250 работников, а заявки на вакцинацию подали более 800 сотрудников. "Я думаю, что это число будет расти, учитывая, что будут дополнительные поставки", - подчеркнула Ципуле.

Она также сказала, что ни один сотрудник категорически не отказывается от вакцины, но некоторые "еще раздумывают".