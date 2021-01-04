Олега Басилашвили госпитализировали с коронавирусом

Из-за почтенного возраста актера положили в больницу. 86-летнему Басилашвили лучше сейчас находиться поднаблюдением врачей, несмотря на то, что после заражения у него было хорошее самочувствие

"Олегу Валериановичу предложили госпитализацию и он не стал отказываться, хотя чувствовал себя хорошо. Но по мнению врачей, учитывая возраст, спокойней и лучше находиться в больнице и там получать необходимую терапию", - цитирует РБК дочь актера.

В Большом драматическом театре им. Г. А. Товстоногова он служит с 1959 года и является одним из ведущих актеров этого театра.

Наибольшую популярность Басилашвили приобрел после съемок в картинах Эльдара Рязанова "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "О бедном гусаре замолвите слово" и "Небеса обетованные".