Какие страны первыми восстановятся после коронакризиса? Мнение эксперта

Он отметил, что латвийская экономика относительно хорошо диверсифицирована, а также очень большим плюсом для латвийской экономики является способность быстро реагировать.

"Мы видим, что наша экономика относительно хорошо диверсифицирована - отраслевые динамики дополняют друг друга, если один сектор сильно отстает, то другой продолжает "тащить воз". Это однозначно хорошо.

Устойчивость к кризисам, способность быстро реагировать - это явно огромный плюс для экономики Латвии, и в будущем это нужно укреплять",

- сказал Казакс, также высоко оценив способность Латвии учиться на ошибках.

Глава Банка Латвии подчеркнул, что страны, которые первыми победят Covid-19, первыми и восстановятся.

"Мы все устали от этой истории с Covid-19, которая продолжается уже почти год. Те, кто первыми перестанут болеть, первыми начнут работать и зарабатывать", - сказал Казакс.

При этом он добавил, что после Covid-19 мир изменится. Изменятся способы работы и сотрудничества, а цифровые технологии будут использоваться гораздо шире, поэтому навыки каждого человека будут иметь значение.