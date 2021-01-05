Перцовый газ и спецназ: как в Эстонии задерживали пьяного гражданина Латвии с ножом
В понедельник вечером в полицию поступило сообщение о мужчине, который в автобусе Таллинн - Курессааре угрожал женщине ножом, пишет Rus.Postimees.
В понедельник вечером в полицию поступило сообщение о мужчине, который в автобусе Таллинн - Курессааре угрожал женщине ножом, пишет Rus.Postimees.
Никто не пострадал, полиция задержала мужчину.
По предварительным данным, около 19:00 мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, в направлявшемся из Таллинна в Курессааре автобусе угрожал ножом незнакомой ему пассажирке.
"Благодаря профессиональным действиям водителя мужчину удалось вывести из автобуса, остановившегося на заправке в Лихула. На улице водитель, чтобы защитить себя и пассажиров, применил против продолжавшего агрессивно себя вести мужчины перцовый газ, и никто не пострадал", - пояснил оперативный руководитель Ляэнеской префектуры Свен Янсон.
"На тревожное сообщение отреагировала полиция в усиленном составе, задержать ведущего себя непредсказуемым образом мужчину помогло подразделение быстрого реагирования. Медики на месте оказали мужчине первую помощь от раздражения, вызванного перцовым газом", - добавил Янсон.
Полицейские задержали 56-летнего гражданина Латвии и доставили его в отделение полиции. Подробности выяснятся в ходе расследования.
После небольшой задержки автобус продолжил рейс в направлении Курессааре.