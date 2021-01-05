Во время взрыва в Агенскалнсе пропал кот. Его нашли спустя пять дней

О домашнем животном по имени Фордик ничего не было известно с момента взрыва, произошедшего в ночь на 31 декабря. Однако владельцы кота не теряли надежду и продолжали поиски, несмотря на опасения, что любимец мог быть похоронен под завалами. О судьбе рыжего Фордика не было ничего известно вплоть до раннего утра вторника, но его все-таки нашли!

"Нет слов, каждому, кто верил, кто помогал, каждой доброй душе низкий поклон, я обнимаю каждого, не переставайте верить, что бы ни случилось. Вся семья в сборе, спасибо огромное", - написала в Facebook хозяйка животного Таисия.

Как сообщал RUS TVNET, в ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб и шестеро получили ранения.

Видео: Утро после взрыва в Агенскалнсе

Причиной взрыва мог стать газовый баллон, сообщила пресс-секретарь Государственной полиции Гита Гжибовска.

В возбужденном уголовном деле основной версией считается взрыв газового баллона, но рассматриваются и другие версии.

"Вероятно, взорвался газовый баллон, но точная причина трагедии будет выяснена в ходе расследования", - добавила Гжибовска.