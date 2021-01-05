Вт, 5.01.2021
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Кришьянис Кариньш
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Во время взрыва в Агенскалнсе пропал кот. Его нашли спустя пять дней

ФОТО: facebook.com/TaisijaAparina

В самом конце прошлого года в Агенскалнсе произошла трагедия - там в многоквартирном жилом доме произошел взрыв, разрушивший часть здания и несколько квартир. В результате происшествия погиб один человек, а жильцы одной из квартир не смогли найти кота. Однако произошло чудо!

О домашнем животном по имени Фордик ничего не было известно с момента взрыва, произошедшего в ночь на 31 декабря. Однако владельцы кота не теряли надежду и продолжали поиски, несмотря на опасения, что любимец мог быть похоронен под завалами. О судьбе рыжего Фордика не было ничего известно вплоть до раннего утра вторника, но его все-таки нашли!

"Нет слов, каждому, кто верил, кто помогал, каждой доброй душе низкий поклон, я обнимаю каждого, не переставайте верить, что бы ни случилось. Вся семья в сборе, спасибо огромное", - написала в Facebook хозяйка животного Таисия.

Как сообщал RUS TVNET, в ночь на 31 декабря в Агенскалнсе произошел взрыв в трехэтажном жилом доме на перекрестке улиц Мелнсила и Лермонтова. Один человек погиб и шестеро получили ранения. 

Видео: Утро после взрыва в Агенскалнсе 

Причиной взрыва мог стать газовый баллон, сообщила пресс-секретарь Государственной полиции Гита Гжибовска.

В возбужденном уголовном деле основной версией считается взрыв газового баллона, но рассматриваются и другие версии.

"Вероятно, взорвался газовый баллон, но точная причина трагедии будет выяснена в ходе расследования", - добавила Гжибовска.

Галерея: Здание в Агенскалнсе после взрыва

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