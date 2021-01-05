"Наш Чык-чырык": Комиссаренко пошутил про Лукашенко. Его концерты в Минске отменили

Организаторы предполагают, что это из-за его шутки про Александра Лукашенко на шоу "Что было дальше?" (см. видео).

Руководитель компании Wonderland Events Роман Боллоников рассказал изданию, что ранее концерты были запланированы еще на ноябрь, но из-за пандемии их перенесли на апрель. Но теперь из управления культуры Мингорисполкома пришло письмо об аннулировании гастрольных удостоверений. В качестве объяснения указано, что были изучены материалы, опубликованные в Сети. Боллоников считает, что это связано с участием Комиссаренко в шоу "Что было дальше?".

Власти Гомеля и Витебска не высказывали к комику претензий. Выступления отменены по инициативе организатора.

Напомним, в ноябре Слава Комиcсаренко принял участие в YouTube-шоу "Что было дальше?". Во время программы он спросил, видели ли зрители, что происходит в Беларуси. Александра Лукашенко он назвал "нашим Чык-чырыком" и сказал, что у того "фляга свистит", когда описывал снимки с автоматом Калашникова.