Ср, 6.01.2021
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  • "Наш Чык-чырык": Комиссаренко пошутил про Лукашенко. Его концерты в Минске отменили
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"Наш Чык-чырык": Комиссаренко пошутил про Лукашенко. Его концерты в Минске отменили
Видео

ФОТО: Кадр из видео

Популярному стендап-комику Славе Комиссаренко, родившемуся в Беларуси, аннулировали гастрольные удостоверения на выступления в Минске, сообщает Tut.by со ссылкой на компанию-организатора концертов. 

Организаторы предполагают, что это из-за его шутки про Александра Лукашенко на шоу "Что было дальше?" (см. видео). 

Руководитель компании Wonderland Events Роман Боллоников рассказал изданию, что  ранее концерты были запланированы еще на ноябрь, но из-за пандемии их перенесли на апрель. Но теперь из управления культуры Мингорисполкома пришло письмо об аннулировании гастрольных удостоверений. В качестве объяснения указано, что были изучены материалы, опубликованные в Сети. Боллоников считает, что это связано с участием Комиссаренко в шоу "Что было дальше?".

Власти Гомеля и Витебска не высказывали к комику претензий. Выступления отменены по инициативе организатора.

Напомним, в ноябре Слава Комиcсаренко принял участие в YouTube-шоу "Что было дальше?". Во время программы он спросил, видели ли зрители, что происходит в Беларуси. Александра Лукашенко он назвал "нашим Чык-чырыком" и сказал, что у того "фляга свистит", когда описывал снимки с автоматом Калашникова.

Это не первый раз, когда Комиссаренко высказался о протестах в Беларуси. Ранее он осуждал насилие силовиков и то, что Лукашенко отказывается покидать президентский пост.

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