Работник Букингемского дворца воровал вещи из резиденции королевы и продавал их на eBay

Мужчина продавал украденные вещи на Ebay. В числе того, что он украл, были медали, ценные фотографии с оригинальными автографами, ордена. В общей сложности - 77 вещей. 37 из них были проданы по цене ниже их реальной стоимости, а злоумышленнику удалось выручить за них около 10 тысяч долларов.