Работник Букингемского дворца воровал вещи из резиденции королевы и продавал их на eBay
Работник Букингемского дворца получил восемь месяцев условного срока за воровство на рабочем месте.
Работник Букингемского дворца получил восемь месяцев условного срока за воровство на рабочем месте.
37-летний мужчина признал свою вину по трем эпизодам преступлений, вменяемых ему, сообщает агентство PA Media.
Мужчина продавал украденные вещи на Ebay. В числе того, что он украл, были медали, ценные фотографии с оригинальными автографами, ордена. В общей сложности - 77 вещей. 37 из них были проданы по цене ниже их реальной стоимости, а злоумышленнику удалось выручить за них около 10 тысяч долларов.