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Работник Букингемского дворца воровал вещи из резиденции королевы и продавал их на eBay

Рождество в Букингемском дворце (архивное фото)

ФОТО: Chris Jackson / Reuters / Scanpix

Работник Букингемского дворца получил восемь месяцев условного срока за воровство на рабочем месте. 

37-летний мужчина признал свою вину по трем эпизодам преступлений, вменяемых ему, сообщает агентство PA Media.

Полиция нашла "значительное количество" краденых предметов при обыске его жилья в Букингемском дворце. 

Мужчина продавал украденные вещи на Ebay. В числе того, что он украл, были медали, ценные фотографии с оригинальными автографами, ордена. В общей сложности - 77 вещей. 37 из них были проданы по цене ниже их реальной стоимости, а злоумышленнику удалось выручить за них около 10 тысяч долларов.

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