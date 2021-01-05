Сообщения о смерти "девушки Бонда" Тани Робертс были ошибкой. Как же так получилось?

Как сообщалось, 24 декабря Робертс упала в обморок на улице, выгуливая своих собак, получила серьезную травму и была доставлена в клинику Cedars-Sinai в Лос-Анжелесе.

65-летняя Робертс жива, но находится в критическом состоянии, сообщил Би-би-си агент и близкий друг актрисы Майк Пингел.

В воскресенье было ошибочно объявлено о ее смерти, и эта новость разлетелась по мировым СМИ.

Как же так получилось?

Как сообщают американские СМИ, причиной ложного сообщения стало то, что партнер Тани Робертс Лэнс О'Брайан был предупрежден врачами, что она быстро слабеет после полученной травмы и может умереть.

Он был рядом с ней в больничной палате, когда актриса протянула к нему руки, но закрыла глаза и затихла. Он был так потрясен произошедшим, что, по его словам, решил, что она скончалась.

Лэнс вышел из палаты и сообщил о смерти своей гражданской супруги официальному представителю актрисы Майку Пингелу. Как заявил Пингел изданию TMZ, Лэнс сказал ему: "Она умерла у меня на руках".

"Когда я держал ее в последние мгновения ее жизни, она открыла глаза. Я увидел ее прекрасные глаза в последний раз. У Тани были самые прекрасные глаза", - сказал О'Брайан в воскресенье.

По словам Пингела, он так и не понял, почему Лэнс решил, что Таня Робертс скончалась, когда она могла просто заснуть или потерять сознание. Тем не менее Пингел выпустил пресс-релиз о кончине актрисе.

В понедельник врачи связались с Лэнсом О'Брайаном и сообщили о том, что Таня Робертс жива.

Карьера актрисы

Несмотря на то, что сниматься Робертс начала в середине 1970-х, международная известность к ней пришла с ролью "девушки Бонда" - ставшей своего рода переходящей визитной карточкой малоизвестных, но привлекательных актрис.

Робертс сыграла эту роль в фильме "Вид на убийство" (1985), где в роли агента 007 в последний раз снялся английский актер Роджер Мур.

Американской аудитории Робертс была известна по популярному телесериалу "Ангелы Чарли", а также фильму "Шина - королева джунглей".

В фильме "Вид на убийство" Таня Робертс появилась на экране вместе с Роджером Муром и певицей Грейс Джонс Getty Images

Таня - это сценическое имя актрисы, ее имя при рождении - Виктория Ли Блюм. Она родилась в 1955 году в нью-йоркском районе Бронкс. Ее отец имел ирландские корни, мать - еврейские.

Виктория рано ушла из школы и начала сниматься в рекламе для телевидения и модных журналов.

В 19 лет она вышла замуж за начинающего сценариста Барри Робертса и - уже как Таня Робертс - стала посещать известную нью-йоркскую Актерскую студию, где в то время преподавали знаменитые театральные педагоги - Ли Страсберг и Ута Хаген.

Ее дебют в кино состоялся в 1975 году в фильме ужасов "Насильственное вторжение". В 1977 году Таня с мужем перебрались в Голливуд, где стала регулярно сниматься, в частности, сыграв в 1979 году в культовом фильме ужасов "Путешествие в ад" ("Tourist Trap").

Актерская фортуна по-настоящему ей улыбнулась, когда студия, снимавшая популярный детективный телесериал "Ангелы Чарли", выбрала ее из около двух тысяч претенденток на роль нового "ангелочка"в финальном сезоне этого сериала.

За свою роль "королевы джунглей" Шины в фильме, снятом в 1984 году по серии комиксов, Робертс была номинирована на приз "Золотая малина" как худшая исполнительница женской роли.

За фильм "Вид на убийство" (1985) она также получила номинацию "Золотой малины", хотя эта роль и принесла ей международную известность.

Позднее актриса призналась, что с некоторой опаской приняла предложение сняться в качестве девушки Бонда, но отказаться от такого шанса было бы глупо.

Таня Робертс в образе Шины - повелительницы джунглей Getty Images

Последовавшие за этим роли в эротических триллерах - "Ночное наблюдение" (1990) и "Тайники души" (1991) - не поспособствовали продвижению ее актерской карьеры.

Однако в период с 1998 по 2004-й она с успехом снялась более чем в 80 эпизодах популярного в США сериала "Шоу 70-х".