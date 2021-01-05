Найден мертвым пропавший в Австралии латвийский режиссер Олаф Оконов

Семья кинорежиссера разместила некролог:

Олаф Оконов (13.04.1973 – 07.12.2020)

В декабре 2020 года в возрасте 47 лет ушел из жизни кинорежиссер Олаф Оконов. Его талант ярко проявлялся уже с ранних лет - в фильмах, киноискусстве и музыке.

Залите рассказала, что Олаф начал увлекаться киносъемкой еще во время учебы во Французском лицее. Он посещал кинокружок, работал на школьном радио и проводил неординарные дискотеки. Оконов знакомил сверстников с Yello, Брайеном Ином, Жаном-Мишелем Жарром и классической музыкой. Позже он спродюсировал альбом Лаймы Янсоне (она играла на кокле) Sidrabs.

С ней Лайма попала на ярмарку Womex (2011) и в лучший сборник звуковых дорожек года.

Сразу после школы Олаф стал ведущим на радио. Часто в его утренних эфирах, кроме новостей, можно было услышать стихи собственного сочинения.

В 90-х годах Олаф Оконов был одним из тех ведущих, которые создавали развлекательные передачи, продюсировали и вели их - Mikrofons и Futūršoks. Он также снимал видеоролики для артистов тех лет.

В его дебютном видео Apļi (1992) ярко заметен талант. Эта работа получила Grand Prix на Французко-балтийском фестивале (1993). Камера Олафа всегда была направлена на латвийских деятелей искусства.

Поэтический документальный фильм "Мастерская в деревне" (Darbnīca laukos, 2002), который увековечил будни Инты Целмини и Эдуарда Грубе, получил "Большого Кристапа" в 2002 году, а также приз на фестивале в Бергамо (Италия).

В картине "Территория. Вия Целминьш" (Teritorija. Vija Celmiņš, 2014) Олаф впервые показал знаменитую художницу столь близко и в такой поэтичной форме.

Рядом с документалистикой были и его выражения в киноискусстве. В последние годы он работал над игровыми фильмами и сериалами ("Секрет старого сада" / Vecā dārza noslēpums, 2018).

Оконов воплощал различные проекты в объединении Hansa Media и в студии Юриса Подниекса.

"Олаф был новатором в монтаже и режиссерском приеме. Долгое время он был для меня примером", - сказал его друг и коллега Роберт Рубинс.

Инга Залите подчеркнула, что Олаф был неординарной личностью, его привлекало все необычное. Он обладал чувством прекрасного, которое умел переплести с наукой и философией. Риск, смелость, решительность - это были черты его характера. Он очень любил путешествовать в экзотические страны.