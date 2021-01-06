"Муза Вуди Аллена" Эмма Стоун: беременность и секретная свадьба. Что о ней известно?

Новость о беременности и тайная свадьба

В декабре 2019 года 32-летняя американская актриса Эмма Стоун и ее возлюбленный Дэйв Маккери (режиссер шоу Saturday Night Live) объявили о своей помолвке. СМИ сообщили, что в сентябре 2020 года пара провела тайную свадебную церемонию.

Журналисты и желтая пресса подозревала актрису в беременности. Сейчас эти слухи подтвердились. Эмма была замечена с округлившимся животом на прогулке.

Детство и юность

Эмма совсем не из знаменитой семьи. Отец Джефф Стоун был подрядчиком, а мать Кристина Йегер - домохозяйкой. У Эммы есть младший на 2 года брат Спенсер.

Еще в детстве, участвуя в школьных постановках, Стоун всерьез заинтересовалась театральной сценой, и мать отвела дочку в студию при "Театре Долины Молодости". Первую роль Эмма сыграла в 11 лет в спектакле "Ветер в ивах". Всего же девушка участвовала в 16 постановках молодежного театра, в том числе в шоу "Принцесса на горошине", "Алиса в Стране чудес", "Русалочка", "Титаник" и других.

В 15 лет отец и мать разрешили дочери бросить школу и даже согласились сопровождать Эмму на кастинги в Лос-Анджелес.

С чего же началась карьера этой звезды?

Карьера Эммы Стоун началась с комедийных сериалов и фильмов. Ее первые роли были в таких комедиях как "Суперперцы" и "Голый барабанщик".

Первыми сериалами были: "Медиум", "Всe тип-топ, или Жизнь Зака и Коди", "Малкольм в центре внимания", "Счастливчик Луи" и "Гонка".

Сейчас актриса отмечена такими наградами как "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и рядом премий Гильдии киноактеров США. Ее не раз называли одной из талантливейших артисток поколения. Она даже попала в список Forbes как самая высокооплачиваемая актриса.

Зрителям она полюбилась по таким фильмам, как "Добро пожаловать в Zомбилэнд", "Отличница легкого поведения", "Прислуга", "Новый Человек-паук" и "Ла-Ла Ленд".

ФОТО: Reuters/ScanPix

Муза Вуди Аллена

Героиня молодежных комедий а 10 лет превратилась в серьезную актрису. Она стала настоящей музой Вуди Аллена. Стоун вошла в список самых высокооплачиваемых актрис. Теперь Эмму хотят главные дизайнеры современности.

Первым серьезным фильмом Эммы была картина "Прислуга" (2011). Это лента режиссера Тейта Тейлора, рассказывающая о проблемах эмансипации черных и белых женщин в Америке середины прошлого века. Партнершами Стоун на съемочной площадке стали Джессика Честейн и Виола Дэвис. Последняя за свою роль получила "Оскар". После этого фильма Эмме Стоун предложили контракт на съемки в "Новом человеке-пауке".

В 2014 году вышел фильм "Бёрдмэн" и о Стоун опять громко заговорили. Она получила свою первую номинацию на "Оскар" - за роль второго плана.

Эмма снялась в комедийной драме "Алоха" и с Колином Фертом - в романтической ленте "Магия лунного света" (реж. Вуди Аллен). Позже режиссер Вуди Аллен пригласил актрису в мистический фильм "Иррациональный человек", вышедший в 2015 году. В нем Эмма сыграла жизнерадостную студентку, которая закрутила роман с университетским преподавателем и впоследствии догадалась, что тот совершил преступление.

2017 году Эмма получила "Оскар" за главную роль в фильме "Ла-Ла Ленд".

Следом была драматическая роль в спортивном фильме "Битва полов". Эмма Стоун сыграла профессиональную спортсменку Билли Джин Кинг, на момент событий фильма (1973 год) - вторую ракетку мира и лидера движения за равные призовые для женщин и мужчин.

2018 свет увидел сериал Netflix, который получил невероятно хорошие отзывы - "Маньяк". А после был оскароносный фильм "Фаворитка".

На данный момент в биографии Эммы Стоун более 35 ролей. Она продолжает активно сниматься в кино.

Любопытные факты:

Близкая подруга Эммы - певица Тейлор Свифт.