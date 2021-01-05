"Для развития/За!" считает решение об отставке главы Минздрава поспешным и необоснованным

"Мы считаем, что в самый сложный момент кризиса это решение является поспешным и необоснованным", - заявили представители объединения.

"В преодолении кризиса министр здравоохранения и "Для развития/За!" руководствуются мнением медицинских экспертов.

"Для развития/За!" выступало и будет выступать за научно продуманные решения и не может поддержать их подчинение политической конъюнктуре",

- заявили в объединении.

"Для развития/За!" напоминает, что коалиционное соглашение обязывает премьер-министра информировать партнеров о намерении отстранить министра как минимум за два дня до исполнения этого решения. В течение этого 48-часового периода "Для развития/За!" примет решение о следующих шагах.