Вт, 5.01.2021
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Уга Думпис
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"Для развития/За!" считает решение об отставке главы Минздрава поспешным и необоснованным

Илзе Винькеле

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Решение премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") потребовать отставки министра здравоохранения Илзе Винькеле является поспешным и необоснованным, считает представляемое Винькеле объединение партий "Для развития/За!".

"Мы считаем, что в самый сложный момент кризиса это решение является поспешным и необоснованным", - заявили представители объединения.

"В преодолении кризиса министр здравоохранения и "Для развития/За!" руководствуются мнением медицинских экспертов.

"Для развития/За!" выступало и будет выступать за научно продуманные решения и не может поддержать их подчинение политической конъюнктуре",

- заявили в объединении.

"Для развития/За!" напоминает, что коалиционное соглашение обязывает премьер-министра информировать партнеров о намерении отстранить министра как минимум за два дня до исполнения этого решения. В течение этого 48-часового периода "Для развития/За!" примет решение о следующих шагах.

Кариньш отстранил Винькеле от должности из-за отсутствия ясного плана вакцинации от Covid-19, а также ранее уже неоднократно выражал недовольство ее работой по борьбе с пандемией.

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