Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся

Как сообщает издание, Кардашьян наняла знаменитого адвоката по разводам Лору Вассер, чтобы она представляла ее интересы в процессе.

"Они держат это в секрете. Но они все-таки разводятся. Ким наняла Лору Вассер и они уже ведут переговоры об урегулировании", - поделился источник.

Также источники утверждают, что Ким и Канье проводят отпуск раздельно, чтобы справиться с разводом.

"Ким уговорила Канье поехать туда, чтобы они могли жить раздельной жизнью и тихо уладить все, чтобы расстаться и развестись", - сказал источник изданию.