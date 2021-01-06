Ср, 6.01.2021
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министр экономики Янис Витенбергс
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Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся

Ким Кардашья и Канье Уэст

ФОТО: DANNY MOLOSHOK / Reuters / Scanpix

Ким Кардашьян и Канье Уэст решили развестись, пишет Peopletalk.ru со ссылкой на Page Six.

Как сообщает издание, Кардашьян наняла знаменитого адвоката по разводам Лору Вассер, чтобы она представляла ее интересы в процессе.

"Они держат это в секрете. Но они все-таки разводятся. Ким наняла Лору Вассер и  они уже ведут переговоры об урегулировании", - поделился источник.

Также источники утверждают, что Ким и Канье проводят отпуск раздельно, чтобы справиться с разводом.

 "Ким уговорила Канье поехать туда, чтобы они могли жить раздельной жизнью и тихо уладить все, чтобы расстаться и развестись", - сказал источник изданию.

Напомним, Ким Кардашьян и Канье Уэста были в браке более шести лет, за это время у пары появилось четверо детей.

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