Церемонию "Грэмми" перенесли из-за пандемии коронавируса

Планировалось, что церемония состоится в Лос-Анджелесе 31 января, однако из-за стремительного распространения Covid-19 ее отложили на полтора месяца.

"После содержательных бесед с экспертами в области здравоохранения, ведущим и артистами, которые должны были появиться на церемонии, мы переносим трансляцию 63-й ежегодной премии Grammy на воскресенье, 14 марта 2021 года", - говорится в сообщении организаторов.

After thoughtful conversations with health experts, our host and artists scheduled to appear, we are rescheduling the 63rd #GRAMMYs to be broadcast Sunday, March 14, 2021.



More details: https://t.co/JyrHZ7JpQi pic.twitter.com/MoZLLoEEgx — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 5, 2021

"Нет ничего важнее здоровья и безопасности членов нашего музыкального сообщества и сотен людей, которые неустанно работают над созданием шоу", - заявили в академии.