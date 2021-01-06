Ср, 6.01.2021
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Церемонию "Грэмми" перенесли из-за пандемии коронавируса

ФОТО: www.grammy.com/

Национальная академия звукозаписи США перенесла 63-ю церемонию вручения премии "Грэмми" на 14 марта 2021 года, пишет "Медуза".

Планировалось, что церемония состоится в Лос-Анджелесе 31 января, однако из-за стремительного распространения Covid-19 ее отложили на полтора месяца.

"После содержательных бесед с экспертами в области здравоохранения, ведущим и артистами, которые должны были появиться на церемонии, мы переносим трансляцию 63-й ежегодной премии Grammy на воскресенье, 14 марта 2021 года", - говорится в сообщении организаторов.

"Нет ничего важнее здоровья и безопасности членов нашего музыкального сообщества и сотен людей, которые неустанно работают над созданием шоу", - заявили в академии.

Номинанты премии стали известны в ноябре 2020 года. Больше всего номинаций - девять - получила Бейонсе. Шесть номинаций получили Тейлор Свифт, Дуа Липа и рэпер Roddy Ricch. Билли Айлиш представлена в четырех номинациях.

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