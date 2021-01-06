Совет ректоров требует отставки министра образования и науки

Совет ректоров присоединился к требованиям Латвийского профсоюза преподавателей и исследователей (LIZDA) относительно требования об отставке министра образования и науки Шуплинской. Решением заседания Совета ректоров 23 декабря, высшим государственным должностным лицам - президенту Эгилсу Левитсу, премьер-министру Кришьянису Кариньшу и спикеру Сейма Инаре Мурниеце - было направлено письмо.

"Пока не будут получены ответы официальных лиц, было бы некорректно комментировать содержание письма", - сказал Бернатc.

Ранее уже сообщалось, что 3 декабря прошлого года профсоюз LIZDA разослал депутатам Сейма и премьер-министру документ, в котором требовал поддержать инициированную LIZDA об отставки министра образования и науки Шуплинской. Ассоциация "Альянс родителей" также выразила поддержку просьбе LIZDA.

Профсоюз решила потребовать отставки Шуплинской после того, как Министерство образования и науки (МОН) было готово поддержать только одно из 15 требований LIZDA: два требования были поддержаны частично, а другие - были полностью проигнорированы.

Председатель LIZDA Инга Ванага подчеркивает, что профсоюз работников образования не может согласиться с тем, что во время режима чрезвычайной ситуации были внесены поправки в законодательство, которые подтверждают непонимание сути работы учителя. Председатель LIZDA считает риторику министра циничной.

Профсоюз выразил недовольство неадекватными требованиями, предъявленными во время режима ЧС. Ванага отметила, что в настоящее время учитель делает больше, чем от него требуется. В новом контексте отсутствует достаточное количество качественных учебных пособий, отсутствуют информационные технологии как для учащихся, так и для учителей, а удаленная работа происходит в условиях повышенного стресса, что отражается на качестве образования.

"В таких условиях министр образования и науки планирует до конца года утвердить в правительстве повышенные требования к качеству работы, не выполнение которых, приведет к снижению зарплаты на 20%. В LIZDA считает это недопустимым и циничным" - отмечает Ванага.

Второе требование, которое было проигнорировано Шуплинской, касается учителей дошкольного образования, которым не были предоставлены механизмы поддержки, вместо этого было достигнуто политическое соглашение о том, что приоритетом является поддержка частных учебных заведений, дигитализация, покупка технологий, где часть расходов оправдана, сказал Ванага. При этом она подчеркнула, что дошкольные педагоги без всякой поддержки возлагают на свои плечи большую работу.

Третья наиболее острая проблема, которая до сих пор остается нерешенной, - это отсутствие финансирования высшего образования.

В свою очередь Шуплинска раскритиковала профсоюз LIZDA за то, что их реформы образования требуют ресурсов. Она также пояснила, что процессы, которые происходят в Министерстве образования и науки, направлены на повышение качества образования, раскрытие талантов у детей, молодежи и укрепление жизненных навыков.