"В тексте была агрессия и ненависть": Никита Кукушкин о новогоднем обращении Невладимира Непутина

Никита Кукушкин - российский актер театра и кино, активист. Он играет в скандальных спектаклях своего учителя Кирилла Серебренникова в "Гоголь-центре" (театральный центр, созданный режиссером Серебренниковым) с 2012 года. Он также снялся в фильмах "Притяжение", "Хождение по мукам", "Класс коррекции" и других. Кукушкин женат на актрисе Анне Назаровой, с которой воспитывает дочь.

О деньгах

В интервью актер признался, что, несмотря на то, что он неплохо зарабатывает, ему жаль тратить деньги на дорогую одежду.

"Я действительно не покупаю одежду - все, что на мне сейчас, это дарят бренды или люди. Мне очень жаль денег, которые я могу потратить на одежду, потому что я понимаю, что несу ответственность за семью, за маму, за жену, за дочь. Плюс ко всему - благотворительные проекты. Я просто не могу себе это позволить. Видимо, потому что моя мама, Тамара Алексеевна Кукушкина, когда воспитывала меня, зарабатывала две тысячи в неделю. Она ходила в одном костюмчике и штопала его", - рассказал Никита.

При этом он не стал скрывать, что у него сейчас две машины стоимостью более полутора миллиона рублей (16 500 евро). Актер отметил, что одна из машин выставлена на продажу, а другая нужна ему для того, чтобы ухаживать за мамой, у которой болезнь Альцгеймера.

"В данных обстоятельствах это вынужденная мера", - заключил он.

О Невладимире Непутине

31 декабря на YouTube-канале "Дождя" было опубликовано обращение актера Никиты Кукушкина от имени непрезидента России Невладимира Невладимировича Непутина к жителям России. В обращении Непутин говорит, что он является одним из 40 двойников российского президента, а также отмечает, что оригинал уже давно потерян.

Как рассказал Кукушкин, с предложением выступить в роли Невладимира Невладимировича Непутина к нему обратилась основатель и генеральный директор медиахолдинга "Дождь" Наталья Синдеева.

Актер согласился на предложение, но отметил, что ему пришлось изменить текст обращения, так как он был слишком жестким по отношению к президенту России.

"В тексте, который был предложен мне изначально, присутствовала какая-то агрессия и ненависть, как мне показалось. Нелюбовь по отношению к человеку, к которому идет это обращение", - заявил Кукушкин.

Вместе с его другом и драматургом Валерием Печейкиным они полностью переделали изначальный текст и суть обращения, а также ввели идею с двойником президента.

"В этом тексте не было попытки поговорить, любя поговорить, уважая поговорить, честно поговорить. Была попытка хаить, обвинять, не предлагать ничего. И мне показалось это неинтересным", - объяснил артист.

Кукушкин отметил, что он уважает российского президента Владимира Путина.

"Я стараюсь уважать каждого человека, с которым я общаюсь. Я могу быть не согласен, иметь другую точку зрения, но уважение - основа", - объяснил Никита.

Видеообращение "непрезидента России Невладимира Невладимировича Непутина" набрало больше миллиона просмотров на YouTube. Кукушкин признался в интервью, что он не ожидал такого успеха. Он отметил, что было неудобно, когда его видео набрало больше просмотров, чем новогодние обращения президентов некоторых государств.

Про активную гражданскую позицию

Актер является добровольцем и организатором ряда благотворительных проектов, таких как "Добрый ящик" (помощь малоимущим) и "#явпомощь" (помощь пенсионерам во время пандемии коронавируса). Он участвовал в ликвидации последствий наводнения в Краснодарском крае, а также сажал деревья в Сибири после пожаров. Вместе с другими актерами Кукушкин принимал участие в пикетах в поддержку фигурантов "московского дела".

Актер отметил, что не боится последствий того, что активно выражает свою гражданскую позицию.

"Моя мама в костюмчике, который она штопала, - для меня всегда ориентир. Не боюсь ли я перед ней испугаться - это для меня важнее.

Я боюсь моей мамы - это не громкие слова. Это так. Перед ней я могу испугаться того, что оступился", - сказал актер.