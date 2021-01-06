Рэпер Доктор Дре попал в реанимацию

Как известно, это произошло в понедельник, 4 января. 55-летнего музыканта госпитализировали в больницу Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.

По данным источников, состояние Доктора Дре оценивается как стабильное.

Сам рэпер сообщил в Instagram, что чувствует себя хорошо и рассчитывает вскоре вернуться домой.

"Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за проявленный интерес и пожелания выздоровления. У меня все отлично, я получаю прекрасную помощь от своей медицинской команды. Скоро я покину больницу и вернусь домой", - написал он.