Рэпер Доктор Дре попал в реанимацию
Американский рэпер и продюсер Доктор Дре (Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию из-за аневризмы сосуда головного мозга, сообщает РИА "Новости" со сслыкой на портал.
Американский рэпер и продюсер Доктор Дре (Андре Ромелл Янг) попал в реанимацию из-за аневризмы сосуда головного мозга, сообщает РИА "Новости" со сслыкой на портал.
Как известно, это произошло в понедельник, 4 января. 55-летнего музыканта госпитализировали в больницу Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.
Сам рэпер сообщил в Instagram, что чувствует себя хорошо и рассчитывает вскоре вернуться домой.
"Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам за проявленный интерес и пожелания выздоровления. У меня все отлично, я получаю прекрасную помощь от своей медицинской команды. Скоро я покину больницу и вернусь домой", - написал он.
Доктор Дре является важной фигурой американского рэпа. Он был продюсером таких рэп-исполнителей, как Эминем, Snoop Dogg, 50 Cent, 2Pac. В 2018 году Доктор Дре вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых рэперов в мире по версии Forbes.