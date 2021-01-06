Телеведущая Лера Кудрявцева заболела Covid-19

Кудрявцева также записала видео в Instagram, в котором рассказала, что после похода на новогоднюю елку заболела ее дочь Маша, поэтому семья встретила Новый год без родственников. Сейчас девочка уже выздоравливает.

Телеведущая отметила, что после праздника вместе с мужем собиралась улететь в Дубай. Чтобы отправиться в путешествие, туристы должны сдать тест на Covid-19. После получения положительного результата, звезде пришлось отменить поездку.