Опрос: вакцинироваться от Covid-19 сейчас согласен лишь каждый третий житель Латвии

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на TV3, в Латвии десять дней назад была начата вакцинация от Covid-19 и первыми прививки получили медики. Постепенно планируется вакцинировать и остальные группы жителей, это будет проходить на добровольной основе. В ходе опроса Kantar TNS выяснял, сколько людей хотели бы получить вакцину от Covid-19.

В ходе опроса лишь треть респондентов указали, что вакцинируется от Covid-19, когда вакцина будет доступна. В свою очередь половина или 49% жителей указали, что вакцинироваться не будут. У 17% опрошенных по данному вопросу конкретного ответа не было.

В свою очередь среди тех участников опроса, у которых есть дети в возрасте до 18 лет, лишь 22% указали, что планируют вакцинировать своего ребенка от Covid-19, когда вакцина будет доступна. Немногим более половины или 58% жителей указали, что не планируют вакцинировать своего ребенка от коронавируса, а пятая часть опрошенных не смогли дать конкретного ответа на данный вопрос.

Удельный вес жителей, у которых есть дети до 18 лет и которые готовы бы были вакцинировать их от Covid-19, за последние две недели снизился с 27 до 22%.