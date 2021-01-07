Чт, 7.01.2021
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  • В Огрской больнице думают, что там констатирован новый штамм Covid-19. SPKC это не подтверждает
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В Огрской больнице думают, что там констатирован новый штамм Covid-19. SPKC это не подтверждает
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Огрская больница

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Огрской больнице есть медики и пациенты, которые уже заразились новым штаммом вируса Covid-19, который еще заразнее и опаснее, сообщает агентство LETA. В свою очередь SPKC данную информацию не подтверждает.

По словам руководителя больницы Дайниса Широва, течение болезни тяжелое, поэтому медики обеспокоены.

Пока что случаев нового типа Covid-19 в Латвии не выявлено, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая, опровергая ранее распространенные предположения руководства Огрской больницы.

В SPKC пояснили, что образцы результатов тестов на Covid-19 анализируются лабораторно, и до сих пор в результатах секвенирования в Латвии не было обнаружено нового типа вируса.

В SPKC также подчеркнули, что новый вариант Covid-19, обнаруженный в Великобритании, по степени тяжести заболевания не отличается от известного варианта, но разница заключается в более высокой степени заражения, то есть новый тип Covid-19 не опаснее существующего.

"Мы регулярно проводим тестирование своих работников, что помогает обнаружить заболевание. Очень удовлетворены, что благодаря возможности вакцинироваться медики и работники нашей больницы смогут обеспечить пациентам услуги здравоохранения", - указал Широв.

Позднее Широв сообщил, что новый штамм Covid-19 лабораторно не доказан, однако заразность и тяжесть течения болезни, по сравнению с констатированными весной заболеваниями, очень отличаются.

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"Если весной индивидуальные средства защиты позволяли избегать заболевания, то теперь можно заразиться, как используя их, так и соблюдая все меры осторожности", - сказал медик.

Он пояснил, что вирус очень изменчив - в один день тест может быть отрицательным, а через два дня - положительным. "И наши заболевшие работники болеют очень тяжело, это выражается в виде длительного бессилия, затрудненного дыхания, высокой температуры и отсутствия аппетита", - охарактеризовал симптомы врач.

Напомним, принимая во внимание информацию о новом виде Covid-19, Латвия, как и другие страны ЕС, запретила пассажирские перевозки в Великобританию с 21 декабря по 1 января. Теперь же всем, кто возвращается оттуда и из ЮАР, необходимо строго соблюдать десятидневную самоизоляцию, а также нужно сдать тест по прибытии в Латвию и по окончании периода самоизоляции, в частности, на девятый день.

Ранее центр профилактики и контроля заболеваний сообщил, что отдельные случаи в связи с мутацией Covid-19 обнаружены в Дании, Нидерландах, Исландии и Австралии.

Как показали исследования, "британский" вариант коронавируса на 70% более заразен по сравнению с ранее циркулирующими штаммами SARS-CoV-2.

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