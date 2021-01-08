Покраснение, зуд, сухие пятна - как коже лица избежать их зимой?

"Главные моменты в ритуале ухода за лицом остаются неизменными - это очищение, тонизирование и увлажнение, однако сейчас дополнительного внимания требует состав косметических средств. Учитывая то, что кожа становится более сухой, нужно выбирать кремы, которые будут ее в достаточной мере увлажнять и обеспечивать необходимыми веществами, в свою очередь для очищения необходимы мягкие средства, которые не раздражают кожу и не сушат ее еще больше. Мужчинам сейчас также следует заботиться об увлажнении кожи, чтобы она еще больше не травмировалась из-за бритья", - поясняет косметик.

#1 Для очищения - молочко, масло и кремообразные средства

Кожу лица в любое время года нужно очищать два раза в день - утром и вечером. Ночью клетки кожи очень активны и кожа восстанавливается, поэтому утром необходимо очистить ее от кожного сала и остатков ночного крема, а вечером - от косметики, загрязнений и пыли, скопившихся за день. В зимний сезон для очищения подойдет молочко, масло и средства с кремовой текстурой, которые эффективно очищают кожу, при этом сохраняя в ней влагу.

Кроме того, раз в неделю или две рекомендуется пользоваться соответствующим типу кожи скрабом, который будет стимулировать регенерацию клеток кожи и поможет избежать появления сухих пятен - это явление особенно характерно для зимы. Благодаря скрабу увлажняющие и питающие кремы смогут проникнуть в более глубокие слои кожи. Обладатели жирной кожи могут пользоваться механическими скрабами или более сильными пилингами с фруктовыми кислотами, тогда как людям с чувствительной и сухой кожей следует быть осторожными и выбирать мягкие механические скрабы или легкие пилинги.

#2 Соответствующий типу кожи тоник

После очищения кожу нужно тонизировать при помощи тоника, чтобы уравновесить уровень рН и подготовить кожу к нанесению сыворотки или крема. Важно выбрать подходящий тоник: такое средство успокоит и увлажнит сухую, чувствительную кожу, тонизирует нормальную кожу, а жирную дополнительно очистит, сузив поры и обеспечив чистоту кожи на более длительное время.

#3 Кремы с маслом в составе

Основное правило ухода за кожей зимой - ее увлажнение, ведь под воздействием пониженной температуры и сухого воздуха в помещениях кожа усиленно теряет влагу. Важно, чтобы используемый зимой крем соответствовал типу кожи. Лучше всего, если в его составе будут различные масла, которые образуют на коже невидимый защитный слой, не позволяющий ей терять влагу. Если кожа стала сухой и чувствительной или вы планируете провести много времени вне помещений, например, отправиться на прогулку или заняться физической активностью на свежем воздухе, желательно использовать зимние или СС-кремы - они более густые и защищают от холода и ветра. Важно помнить о том, что наносить крем нужно хотя бы за 30 минут до отправления на улицу, чтобы он успел впитаться и защищал кожу.

#4 Косметика для ухода за мужской кожей