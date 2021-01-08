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  • Латвийскую певицу обманули: с ней расплатились фальшивыми деньгами
1 мин для прочтения

Латвийскую певицу обманули: с ней расплатились фальшивыми деньгами

Латвийская скрипачка, певица и фитнес-тренер Кэти Тиндемарк (Katy Tindemark) предупредила своих фолловеров и рассказала о пережитом обмане. 

Артистка была обманута на 580 евро. 

На одном из порталов она решила продать свой старый телефон. Его собрался приобрести мужчина 20-25 лет. Они договорились встретиться на автовокзале. 

"Я довольно доверчивая. Было холодно, а я даже не пересчитала деньги и не посмотрела на них вблизи. После того, как я ему отдала коробочку, а он мне денежки - он со мной мило простился. Я повернулась и поняла, что деньги ненастоящие. Все 580 евро были фальшивыми. На них не было ни голограмм, ни водяных знаков", - объяснила Кэти.

Артистка сообщила о мошеннике в полицию. Она надеется, что он будет наказан. 

‼️UZMANIES‼️ Pārbaudi, vai nauda nav viltota. Krāpnieka pazīmes: Vīrietis, 20-25 gadi, gara auguma, slaids, uz ielas...

Posted by Katy Tindemark on Trešdiena, 2021. gada 6. janvāris

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