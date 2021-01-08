Латвийскую певицу обманули: с ней расплатились фальшивыми деньгами

"Я довольно доверчивая. Было холодно, а я даже не пересчитала деньги и не посмотрела на них вблизи. После того, как я ему отдала коробочку, а он мне денежки - он со мной мило простился. Я повернулась и поняла, что деньги ненастоящие. Все 580 евро были фальшивыми. На них не было ни голограмм, ни водяных знаков", - объяснила Кэти.