Латвийскую певицу обманули: с ней расплатились фальшивыми деньгами
Латвийская скрипачка, певица и фитнес-тренер Кэти Тиндемарк (Katy Tindemark) предупредила своих фолловеров и рассказала о пережитом обмане.
Латвийская скрипачка, певица и фитнес-тренер Кэти Тиндемарк (Katy Tindemark) предупредила своих фолловеров и рассказала о пережитом обмане.
Артистка была обманута на 580 евро.
На одном из порталов она решила продать свой старый телефон. Его собрался приобрести мужчина 20-25 лет. Они договорились встретиться на автовокзале.
"Я довольно доверчивая. Было холодно, а я даже не пересчитала деньги и не посмотрела на них вблизи. После того, как я ему отдала коробочку, а он мне денежки - он со мной мило простился. Я повернулась и поняла, что деньги ненастоящие. Все 580 евро были фальшивыми. На них не было ни голограмм, ни водяных знаков", - объяснила Кэти.
Артистка сообщила о мошеннике в полицию. Она надеется, что он будет наказан.
‼️UZMANIES‼️ Pārbaudi, vai nauda nav viltota. Krāpnieka pazīmes: Vīrietis, 20-25 gadi, gara auguma, slaids, uz ielas...Posted by Katy Tindemark on Trešdiena, 2021. gada 6. janvāris