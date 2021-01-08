"Сломан один позвонок": Дочь Меладзе получила травму шеи
Дочь популярного исполнителя Валерия Меладзе Арина сломала один из шейных позвонков. Девушка выложила фото из больницы в Instagram-сторис. Об этом пишет Lenta.ru.
Дочь популярного исполнителя Валерия Меладзе Арина сломала один из шейных позвонков. Девушка выложила фото из больницы в Instagram-сторис. Об этом пишет Lenta.ru.
Известно, что травму девушка получила в канун Рождества. Подробностями произошедшего с подписчиками она не поделилась.
"Прекрасное начало нового года. Сломать шею в Рождество", - цитирует Арину СМИ.
Позже она удалила фотографии. После появилась публикация о том, что не все так плохо.
"Сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте аккуратны!" - написала 18-летняя дочь певца.
Напомним, Арина Меладзе - одна из трех дочерей, которые родились в браке артиста с Ириной Малухиной. Женщина прожила с музыкантом 20 лет. В этом браке на свет появились три дочери: Инга, Софья и Арина. После Валерий Меладзе развелся и женился на вокалистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой. У пары родились два сына: Константин и Лука.