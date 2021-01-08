"Сломан один позвонок": Дочь Меладзе получила травму шеи

Известно, что травму девушка получила в канун Рождества. Подробностями произошедшего с подписчиками она не поделилась.

"Прекрасное начало нового года. Сломать шею в Рождество", - цитирует Арину СМИ.

Позже она удалила фотографии. После появилась публикация о том, что не все так плохо.

"Сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте аккуратны!" - написала 18-летняя дочь певца.

скриншот сторис ФОТО: https://www.instagram.com/meladzearina/