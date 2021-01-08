Пт, 8.01.2021
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Норис Крузитис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания
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"Выпускайте бычка": мужчине-викингу, шаману и захватчику посвящают мемы. Это стоит увидеть

Джейк Анджели

ФОТО: AP/Scanpix

6 января в США после акции в поддержку Дональда Трампа, его сторонники ворвались в здание Конгресса. Среди них - человек, одетый в костюм викинга. Мужчина привлек внимание как СМИ, так и пользователей Сети. Кто он такой и что о нем известно? Рассказываем! 

Безусловно, этот мужчина - самый яркий герой тех событий: в здание Конгресса он пришел с голым торсом и в меховой шапке с рогами. А еще с мегафоном, в патриотическом гриме и с американским флагом.

Галерея: Сторонники Трампа вломились в Капитолий

Как выяснилось, его зовут Джейк Анджели, однако многим он более известен под именем Q Shaman, и он является сторонником теории заговора QAnon*.

*QAnon - распространенная в США теория заговора: Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также ряд американских знаменитостей.

Мужчине 32 года, ранее он работал актером озвучки и часто появлялся на митингах и акциях протестов Black Lives Matter, чтобы провоцировать активистов, рассказывает "Дождь". 

"Шаман" был известен и ранее, но такого количества посвященных ему мемов до этого не было. Приводим только несколько. 

"Сайт, на котором оценивают привлекательность студенток" / "Кажется, Капитолий под контролем мужчины в шлеме викинга"

"Скопируй его образ"

"Мое личное видео года: шаман пытается очистить торговый центр в Аризоне от сатанистов-торговцев детьми"

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