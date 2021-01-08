"Выпускайте бычка": мужчине-викингу, шаману и захватчику посвящают мемы. Это стоит увидеть

Безусловно, этот мужчина - самый яркий герой тех событий: в здание Конгресса он пришел с голым торсом и в меховой шапке с рогами. А еще с мегафоном, в патриотическом гриме и с американским флагом.

Галерея: Сторонники Трампа вломились в Капитолий

Как выяснилось, его зовут Джейк Анджели, однако многим он более известен под именем Q Shaman, и он является сторонником теории заговора QAnon*.

*QAnon - распространенная в США теория заговора: Дональд Трамп собирается разоблачить гигантскую международную схему сексуальной эксплуатации маленьких детей, в которую якобы вовлечены поклоняющиеся сатане лидеры Демократической партии США, а также ряд американских знаменитостей.

Мужчине 32 года, ранее он работал актером озвучки и часто появлялся на митингах и акциях протестов Black Lives Matter, чтобы провоцировать активистов, рассказывает "Дождь".

"Шаман" был известен и ранее, но такого количества посвященных ему мемов до этого не было. Приводим только несколько.

"Сайт, на котором оценивают привлекательность студенток" / "Кажется, Капитолий под контролем мужчины в шлеме викинга"

Steal his look: pic.twitter.com/GAtoT7PM0a — Riasat ki maut (@mahobili) January 7, 2021

"Скопируй его образ"

My personal video of the year: the Q shaman attempts to cleanse the Arrowhead Mall in Glendale, Arizona of satanic child traffickers. pic.twitter.com/RN9D0BKfaJ — Italien Feeld 🕳 (@julianfeeld) September 9, 2020