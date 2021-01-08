Илон Маск стал самым богатым человеком на планете. Об этом уже появились новые мемы

Акции Tesla выросли на 7,9% и продолжают дорожать. Bloomberg оценивает состояние Маска в 194,8 миллиарда долларов.
За последний год глава Tesla продемонстрировал самый быстрый подъем в рейтинге богатейших людей. Напомним, что Маск начал 2020 год с 27 миллиардами долларов и едва входил в топ-50 самых богатых людей.
На известие о том, что он теперь самый богатый человек на планете, Илон Маск отреагировал в твиттере.
"Как странно", - написал он, а потом добавил добавил: "Ну, возвращаемся к работе".
После этой новости Twitter заполонили новые мемы.