Пт, 8.01.2021
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Айгар Стафецкис, член правления гражданской ассоциации "Мелнсила 2" о взрыве в доме в Агенскалнсе
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  • Илон Маск стал самым богатым человеком на планете. Об этом уже появились новые мемы
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Илон Маск стал самым богатым человеком на планете. Об этом уже появились новые мемы

Еще в начале 2020 года Илон Маск был в самом низу рейтинга богатейших людей, но за год его состояние выросло примерно на 150 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg и CNBC.

Акции Tesla выросли на 7,9% и продолжают дорожать. Bloomberg оценивает состояние Маска в 194,8 миллиарда долларов.

За последний год глава Tesla продемонстрировал самый быстрый подъем в рейтинге богатейших людей. Напомним, что Маск начал 2020 год с 27 миллиардами долларов и едва входил в топ-50 самых богатых людей.

На известие о том, что он теперь самый богатый человек на планете, Илон Маск отреагировал в твиттере.

"Как странно", - написал он, а потом добавил добавил: "Ну, возвращаемся к работе".

После этой новости Twitter заполонили новые мемы. 

ФОТО: скриншот

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