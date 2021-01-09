Гарантия автоторговца растаяла в воздухе, потому что была обещана только устно

Имея бюджет в 5 000 евро, Гирт, зритель шоу Bez Tabu на TV3, отправился на стоянку на улице Гранита, где до этого видел автомобиль Audi. Однако в тот роковой день он не был готов к продаже, поэтому, прогулявшись по местности, наконец добрался до белого Opel Insignia 2013 года выпуска.

"У него [Opel] не было такой цены, он выставлялся за 7200 евро. Я сказал, что могу использовать только до 5 тысяч евро. Когда я уходил, продавец все-таки остановил меня и предложил посмотреть автомобиль. Он поговорил с коллегами и позже сказал, что если я возьму конкретный Opel за 5 000 евро, то он согласится на продажу. Он сказал, что состояние автомобиля идеальное, осмотр новый, все работает", - рассказывает Гиртс программе, добавляя, что продавец также пообещал трехмесячную гарантию после покупки и, если что, позвал приезжать к ним, потому что коробку передач и двигатель они отремонтируют сами.

Радость от покупки длилась два месяца

Положительно оценив внешний вид автомобиля, Гиртс купил его в лизинг, оформив автомобиль на другого владельца. Гарантия была обещана только устно, ее наличие не могло быть подтверждено документально. Через два месяца, когда сожительница Гирта ехал за рулем, машина потеряла мощность. Обратившись в Autoselect (SIA MKR Capital), чтобы сообщить о дефекте и запросить оплату ремонта, общение получилось не таким, как Гирт ожидал.

ФОТО: Скриншот из программы Bez Tabu

Гирт: "Все, мощность пропала. Теперь он движется со скоростью 30 км/ч. В принципе, вообще не ездит. На панели загорелись лампочки. Я позвонил по номеру, который взял у них. Ответили, что проверят, что с той машиной и перезвонят. Через час перезвонили и сказал, что организуют сервис. Сказали, что вроде закрылся сажевый фильтр. Спрашиваю, кто заплатит. Мне сказали перезвонить еще раз утром, когда договоримся о времени ремонта. Утром позвонил им еще раз и единственный ответ - начальство не хочет вкладываться в машину, учитывая скидку [покупка машины], разбирайтесь сами. Такого соглашения об отсутствии гарантии в случае скидки не было. Сказал, что на двигатель и коробку есть гарантия. Про остальное я бы даже не заикался. Главное для меня, чтобы двигатель работал. Если пообещал, то сделай!"

Bez Tabu обратилась в обозначенный автосервис, представитель которого указал на большую "неприятность".

Представитель Автосервиса Autoline Давис указывает, что в автомобиле неисправна турбина, кроме того, может быть дефект сажевого фильтра, но это можно будет выяснить только при ремонте автомобиля, замене турбин.

"У него [Опеля] две турбины. Битурбо мотор. Стоимость ремонта может составить около полутора тысяч. На данный момент выполняется оценка », - говорит мастер сервиса.

Заработать "славу" в короткие сроки

Команда Bez Tabu не попала дальше ворот Autoselect, потому что они были закрыты. О том, что компания предлагает гарантию, свидетельствует как информация на большом билборде, так и на сайте. Следует отметить, что информация на рекламных щитах в точках продаж не указывает на то, что Autoselect находится там. На нем указано название другой компании, но номер телефона на стендах также можно найти на сайте Autoselect.

Встретившийся сотрудник порекомендовал позвонить представителю компании Мартиньшу Малниексу. По телефону Малниекс сначала сказал передаче, что не будет комментировать ситуацию и что не хочет разговаривать с Bez Tabu. Позже представитель компании согласился на беседу, а также вспомнил еще один случай, когда женщина вернулась в компанию после покупки BMW с требованием произвести ремонт на сумму 4000 евро. По ее словам, компания знала о дефектах BMW и скрывала их. Малниекс же считает требование ремонта дефектов, которые, по его мнению, были вызваны самими покупателями, вымогательством, по которому должно быть возбуждено уголовное дело.

Пока представитель Autoselect разговаривал с Bez Tabu, он несколько раз изменил собственное мнение - сначала пообещав отремонтировать автомобиль, но затем заявив, что гарантия недействительна, поскольку на автомобиль была предоставлена ​​скидка.

Представитель Центра защиты прав потребителей (PTAC) Санта Заране еще раз отмечает, что

четкие правила игры - это когда покупка и гарантия согласовываются в письменной форме. Если есть устная договоренность, потом ее нельзя доказать.