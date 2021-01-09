Экс-супруг Бритни Спирс принял участие в митингах у Капитолия

Джейсон опубликовал снимки с места событий в Facebook.

На данный момент неизвестно, был ли он среди участников беспорядка или просто наблюдал. Ранее он уже присутствовал на протесте против опеки над Спирс #FreeBritney, которая якобы не может контролировать свои финансы и принимать решения.

Напомним, Джейсон и Бритни были женаты в 2004 году. Их брак продлился 55 часов.

6 января сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий, где члены Конгресса собирались утвердить итоги ноябрьских выборов, на которых победил кандидат от демократической партии Джо Байден. Работа парламента была на несколько часов прервана. В ходе штурма погибли четыре человека. После этого Facebook и Instagram заблокировал Трампа на сутки, а Twitter - на 12 часов.

В итоге Конгресс все же утвердил итоги выборов. Трамп заявлял, что передаст полномочия Байдену 20 января 2021 года, однако по-прежнему не признает итогов выборов и не явится на инаугурацию президента.