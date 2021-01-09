Киркоров рассказал, как провел рождественский вечер вместе с Прусикиным и Таюрской

"Когда хотел провести вечер как обычно, но снова провел идеально..." - написал певец.

Он опубликовал снимок из Майами. На фотографии артист позирует вместе с Ильей Прусикиным, Софьей Таюрской и Кристиной Орбакайте.

"Я просто обязан увековечить этот рождественский вечер в приятной компании у себя в инстаграме. Пусть мой радушный дом чаще видит такие душевные встречи", - указал Киркоров.

На второй фотографии запечатлены Прусикин, Таюрская и дети Киркорова Алла-Виктория и Мартин.