Сб, 9.01.2021
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  • Киркоров рассказал, как провел рождественский вечер вместе с Прусикиным и Таюрской
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Киркоров рассказал, как провел рождественский вечер вместе с Прусикиным и Таюрской

Филипп Киркоров на своей Instagram-странице рассказал, как провел Рождество вместе с питерской группой Little Big и Кристиной Орбакайте.

"Когда хотел провести вечер как обычно, но снова провел идеально..." - написал певец.

Он опубликовал снимок из Майами. На фотографии артист позирует вместе с Ильей Прусикиным, Софьей Таюрской и Кристиной Орбакайте.

"Я просто обязан увековечить этот рождественский вечер в приятной компании у себя в инстаграме. Пусть мой радушный дом чаще видит такие душевные встречи", - указал Киркоров.

На второй фотографии запечатлены Прусикин, Таюрская и дети Киркорова Алла-Виктория и Мартин.

РИА "Новости" пишет, что ранее Прусикин поделился в соцсетях наблюдениями за толпами людей на улицах Майами, хотя в мире бушует пандемия коронавируса.

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