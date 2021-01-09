Киркоров рассказал, как провел рождественский вечер вместе с Прусикиным и Таюрской
Филипп Киркоров на своей Instagram-странице рассказал, как провел Рождество вместе с питерской группой Little Big и Кристиной Орбакайте.
Филипп Киркоров на своей Instagram-странице рассказал, как провел Рождество вместе с питерской группой Little Big и Кристиной Орбакайте.
"Когда хотел провести вечер как обычно, но снова провел идеально..." - написал певец.
Он опубликовал снимок из Майами. На фотографии артист позирует вместе с Ильей Прусикиным, Софьей Таюрской и Кристиной Орбакайте.
"Я просто обязан увековечить этот рождественский вечер в приятной компании у себя в инстаграме. Пусть мой радушный дом чаще видит такие душевные встречи", - указал Киркоров.
На второй фотографии запечатлены Прусикин, Таюрская и дети Киркорова Алла-Виктория и Мартин.
РИА "Новости" пишет, что ранее Прусикин поделился в соцсетях наблюдениями за толпами людей на улицах Майами, хотя в мире бушует пандемия коронавируса.