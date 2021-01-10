Вс, 10.01.2021
Есть еще несколько мер, которые, вероятно, потребуются, если эти цифры не уменьшатся в долгосрочной перспективе Эгил Левитс
Эгил Левитс
2 мин для прочтения

В США арестовали участников штурма Капитолия, в том числе - знаменитого "шамана"

Джейкоб Энтони Ченсли, известный как Джейк Анджели или Q Shaman

ФОТО: SCANPIX

В США арестовали пятерых человек, которые участвовали в штурме Капитолия в Вашингтоне, сообщает "Медуза" со ссылкой на газету The New York Times.

Среди арестованных - 33-летний житель штата Аризона, участник конспирологического движения QAnon Джейкоб Энтони Ченсли, также известный как Джейк Анджели или Q Shaman. Он приобрел известность тем, что ворвался в Капитолий в меховой шапке с рогами и без рубашки, а его лицо было раскрашено в цвета американского флага. В руках Ченсли держал копье с флагом США. Джейку Анджели были предъявлены обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию государственного учреждения.

Также под арестом оказался 36-летний Адам Джонсон из штата Флорида. Во время штурма его запечатлели держащим в руках кафедру спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Джонсона обвинили в похищении государственной собственности, насильственном проникновении в здание, а также хулиганстве на территории Капитолия.

Арестован также Деррик Эванс - 35-летний законодатель-республиканец из Западной Вирджинии, опубликовавший в Интернете видео, где он входит в здание Капитолия вместе с другими участниками штурма. Эванс получил обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию госучреждения. 9 января он ушел со своего поста.

Четвертый арестованный - попавший на видео во время штурма Дуг Дженсен. Он обвинен в создании помех полицейским, а также в демонстрации внутри здания Капитолия.

Пятым арестованным оказался 60-летний Ричард Барнетт из штата Арканзас - в ходе штурма он сидел в кабинете Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол.

Всего после беспорядков в здании Капитолия власти предъявили обвинения 13 участникам штурма. Помимо прочего их обвиняют в насильственном проникновении и хулиганстве в Капитолии.

NYT сообщает, что число арестов может существенно вырасти, так как участники расследования внимательно изучают социальные сети для идентификации участников штурма.

Последние новости

НАВЕРХ
Back