В США арестовали участников штурма Капитолия, в том числе - знаменитого "шамана"

Среди арестованных - 33-летний житель штата Аризона, участник конспирологического движения QAnon Джейкоб Энтони Ченсли, также известный как Джейк Анджели или Q Shaman. Он приобрел известность тем, что ворвался в Капитолий в меховой шапке с рогами и без рубашки, а его лицо было раскрашено в цвета американского флага. В руках Ченсли держал копье с флагом США. Джейку Анджели были предъявлены обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию государственного учреждения.

Jacob Anthony Chansley, aka Jake Angeli, has been arrested for his participation in the #CapitolBuilding attack. pic.twitter.com/wQcnyLypj3 — Anonymous 👥 (@YourAnonCentral) January 9, 2021

Также под арестом оказался 36-летний Адам Джонсон из штата Флорида. Во время штурма его запечатлели держащим в руках кафедру спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. Джонсона обвинили в похищении государственной собственности, насильственном проникновении в здание, а также хулиганстве на территории Капитолия.

Adam Johnson has been arrested. pic.twitter.com/RIuItugpqL — Shaun King (@shaunking) January 9, 2021

Арестован также Деррик Эванс - 35-летний законодатель-республиканец из Западной Вирджинии, опубликовавший в Интернете видео, где он входит в здание Капитолия вместе с другими участниками штурма. Эванс получил обвинения в хулиганстве и насильственном проникновении на территорию госучреждения. 9 января он ушел со своего поста.

Четвертый арестованный - попавший на видео во время штурма Дуг Дженсен. Он обвинен в создании помех полицейским, а также в демонстрации внутри здания Капитолия.

Пятым арестованным оказался 60-летний Ричард Барнетт из штата Арканзас - в ходе штурма он сидел в кабинете Нэнси Пелоси, закинув ноги на стол.

Officials say Richard Barnett, the man photographed sitting at House Speaker Pelosi's desk during the Capitol siege, has been arrested in Arkansashttps://t.co/DezQ11L1dg pic.twitter.com/ikvfuRpqGu — CNN Breaking News (@cnnbrk) January 8, 2021

Всего после беспорядков в здании Капитолия власти предъявили обвинения 13 участникам штурма. Помимо прочего их обвиняют в насильственном проникновении и хулиганстве в Капитолии.