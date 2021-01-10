Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о здоровье матери

Подписчица в сторис поинтересовалась у девушки состоянием ее матери.

"Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", - цитирует девушку Lenta.ru.

Напомним, в СМИ регулярно появляются слухи о состоянии Анастасии Заворотнюк. Анонимный медик рассказал журналистам о препарате, которым якобы лечат актрису. Родные эти сообщения опровергли.

Первые новости о болезни Анастасии Заворотнюк появились в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой. О нынешнем состоянии звезды официально ничего не известно.