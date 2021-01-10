Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о здоровье матери
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о здоровье актрисы в своем Instagram-аккаунте.
Дочь Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о здоровье актрисы в своем Instagram-аккаунте.
Подписчица в сторис поинтересовалась у девушки состоянием ее матери.
"Моя мама очень тяжело болеет, но мы лечимся, верим в лучшее, и я очень надеюсь, что все победим", - цитирует девушку Lenta.ru.
Напомним, в СМИ регулярно появляются слухи о состоянии Анастасии Заворотнюк. Анонимный медик рассказал журналистам о препарате, которым якобы лечат актрису. Родные эти сообщения опровергли.
Первые новости о болезни Анастасии Заворотнюк появились в августе 2019 года. Известно, что семья и родные артистки не контактируют с прессой. О нынешнем состоянии звезды официально ничего не известно.
11 ноября у СМИ появились сведения о том, что Заворотнюк стало лучше и она начала выходить на улицу. В настоящее время она живет в подмосковном коттеджном поселке Крекшино.