На фоне слухов о разводе Ида Галич рассказала о трансформации в личной жизни

В декабре 2020 года Ида рассказала своим фолловерам, что у них с Аланом начался в новый этап в жизни. Это мгновенно спровоцировало слухи о разводе пары.

Теперь Галич разместила в соцсетях публикацию, в которой рассказала, что не жалеет о том, что произошло в ее прошлом.

"Я тогда волосы на себе рвала, мол как же так больно можно было поступить со мной?! Зачем все это?" - сетовала блогер.

Она вспомнила про болезненные отношения, в которых ей делал предложение другой мужчина. Но жти отношения позволили ей многое понять.

"Я уверена. У каждой девочки был "сложный роман". Когда сто раз сошлись, триста раз расстались, а как только ты начинаешь дышать полной грудью: "Привет, спишь?" - вспомнила Ида.

Но Галич объяснила, что сделала выводы из этой истории. Она понимает, что могла выйти замуж и это был бы мучительный брак.

"Что было бы со мной и моей карьерой одному Богу известно. Ну и с его нервами. А так время прошло, все встало на свои места", - резюмировала она.

Ида заметила, что потом она встретила Алана и у них родился Леон.

"И если бы мне пришлось еще много раз проживать ту роковую ночь, когда мы с мамой выяснили кто вообще рядом со мной, что за чудовище долгие месяцы парафинил мне мозги, я бы делала это вновь и вновь, чтобы все было так, как сейчас. Даже то, что в настоящем времени в моей жизни снова происходят трансформации меня не пугает! Я готова. И ничего менять бы не стала. Значит, так надо", - подытожила блогер.

О какой трансформации идет речь она не объяснила.