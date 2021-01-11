"Америка расколота": Познер о США и блокировке всех аккаунтов президента Трампа

"По крайней мере, формально", - заметил он.

Он пояснил, что в первой поправке к Конституции США запрещено государству каким-либо образом воспрепятствовать свободе слова любого гражданина, органа печати и т.д., но этот запрет не касается частных лиц.

"То есть частный издатель может отказать любому человеку в напечатании его книги, частный владелец журнала, газеты, радио или телестанции может отказать в публикации того или иного материала. Соцсети в США принадлежат частным лицам, и эти лица имеют полное право отказать тому или иному человеку в аккаунте. То есть, согласно Конституции США, власть не может ограничить свободу слова частного лица, но и не может заставить частное лицо что-либо опубликовать. В этом есть существенная разница с Россией, в которой, несмотря на соответствующую статью в Конституции, государство (власть) практически может запретить любую публикацию, вплоть до закрытия любого СМИ", - сказал Владимир Владимирович.

Познер также заметил, что события, произошедшие в Вашингтоне, в частности, "взятие" Капитолия нанесли ущерб США.

"Достаточно ознакомиться с высказываниями лидеров, пользующихся международным уважением (Меркель. Макрон), с тональностью и взглядами мировых СМИ, чтобы убедиться, что это так", - указал журналист.

Он принципиально не делает прогнозов о том, как долго это продлится.

"Америка расколота, и президенту Байдену не удастся за предстоящие 4 года вновь собрать Шалтая-Болтая", - подытожил Познер.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа взяли штурмом Капитолий, где члены Конгресса собирались утвердить итоги ноябрьских выборов, на которых победил кандидат от демократической партии Джо Байден. Работа парламента была на несколько часов прервана. В ходе штурма погибли четыре человека. После этого Facebook и Instagram заблокировал Трампа на сутки, а Twitter - навсегда.

В итоге Конгресс все же утвердил итоги выборов. Трамп заявлял, что передаст полномочия Байдену 20 января 2021 года, однако по-прежнему не признает итогов выборов и не явится на инаугурацию президента.