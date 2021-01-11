"Совершенно феерически его несло": Леонид Барац о Ефремове на съемках фильма "День выборов"

"Да, совершенно феерически его несло. Более того, в первой части было еще у нас… ну, и во второй было неплохо, но в первой было настолько хорошо, потому что мы жили там. Мы плыли по Волге, мы жили на этом корабле, и наши персоналии с персонажами слились практически полностью. И поэтому когда мы в похмелье с вечера по сюжету, и были в похмелье в жизни, и снимались с утра с Максом в бассейне, в джакузи, как-то не нужно было ничего играть", - признался артист.

Он не стал отрицать, что во время работы с Ефремовым видел все "выпивания и крайние состояния".

"Ну конечно, да, видел. И он был в них хорош. Но это иногда граничило с эмоциональной распущенностью. Я повторю: в этом человеке это все было, и это его сильная сторона, которая, как известно, сходится со слабой. Вот эти крайние точки - они сходятся, к сожалению. И то, что произошло - ну, он виноват - не о чем говорить", - указал Леонид.

Он признался, что ему всегда казалось, что Ефремов-старший сильнее артист, а Михаил "сильнее человеческой своей эмоцией".

"Он вот социальное явление", - заметил Барац.

Артист считает, что "эмоциональную силу" Ефремова иногда путали с его актерским мастерством.