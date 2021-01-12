Ездить с умом надо уметь, или Какие последствия у неадекватного вождения

Янис Лукс, начальник отдела патрульной полиции Видземского регионального управления Государственной полиции, подчеркивает: "Безрассудные водители - любители адреналина - "дрифтуют" на круговых перекрестках и на больших парковках, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения, а также угрожая частной, муниципальной и государственной собственности. Такое вождение по городским улицам, парковкам, дорогам общего пользования не считается приобретением навыков безопасного вождения в зимний период, а считается развлечением и в соответствии с Правилами дорожного движения определяется как агрессивная езда".

Агрессивная езда и соответствующий штраф:

1) совершение нескольких последовательных нарушений правил дорожного движения, связанных с ситуацией создания опасности или помех дорожному движению;

2) вождение транспортного средства, при котором нарушаются правила дорожного движения и создаются помехи равномерному движению транспортных средств или игнорирование интересов других водителей транспортных средств (например, неоднократная смена полос движения при обгоне, обгон нескольких транспортных средств или их колонны по встречной полосе или их объезд по полосе для общественного транспорта, обочине, тротуару, пешеходной дорожке, велодорожке или другим участкам, не предназначенным для проезда транспортных средств и т.д);

3) умышленное создание заторов на дорогах или в других местах, где возможно движение (автостоянки, площади, дворы и т.д.), за исключением случаев, когда допускаются отступления от правил дорожного движения на спортивных мероприятиях, согласованных в установленном настоящим Законом порядке, а также в случаях, установленных нормативными актами, во время развлекательных и демонстрационных мероприятий;

4) езда на мопеде или мотоцикле на одном колесе и трицикле или квадроцикле на задних колесах по дорогам или другим местам, где возможно движение (стоянки, площади, дворы и т.д.), за исключением случаев, когда допускаются отступления от правил дорожного движения на спортивных мероприятиях, согласованных в установленном настоящим Законом порядке, а также в случаях, установленных нормативными актами, во время развлекательных и демонстрационных мероприятий;

5) умышленное резкое торможение, которое создает опасную ситуацию для дорожного движения, если в соответствии с Правилами дорожного движения такое торможение не является необходимым для безопасности дорожного движения, на водителя транспортного средства налагается штраф в размере от четырнадцати до пятидесяти шести штрафных единиц.