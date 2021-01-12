Вт, 12.01.2021
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Илзе Арая, представитель SPKC
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  • Ездить с умом надо уметь, или Какие последствия у неадекватного вождения
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Ездить с умом надо уметь, или Какие последствия у неадекватного вождения

ФОТО: Pixabay/LEEROY Agency

Не секрет, что находиться на дороге опасно и не стоит об этом напоминать дважды. Однако в ежедневный поток новостей регулярно попадают сообщения о происшествиях на латвийских дорогах, где автомобилист переоценил свои способности, разбил свою и чужую машину или, в худшем случае, стал причиной трагедии, в которой пострадали одна или несколько семей. Это неоправданно безрассудное и агрессивное вождение, которого следует избегать всегда. Так будет лучше всем.

Начиная эту статью, надо повторить определение агрессивной езды, вкратце, это поведение, несовместимое с безопасным вождением в дорожном движении, которое достаточно четко описано в ст. 51 Закона о дорожном движении (см. ниже).

Штраф, который сопровождается шестью штрафными очками, часто оказывается самой маленькой неприятностью. Нередко исход агрессивного и безрассудного вождения намного "тяжелее", и об этом можно сожалеть еще долго.

Несмотря на то, что историй печального опыта хватает, культура вождения на латвийских дорогах все еще оставляет желать лучшего.

Пострадал корпус машины? Это было бы мелочью, потому что безрассудное вождение может привести не только к материальному ущербу, но и к причинению вреда здоровью и жизни людей.

Как однажды сообщила агентству LETA руководитель бригады врачей-специалистов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Иева Тирума, наиболее серьезные травмы чаще всего бывает после дорожно-транспортных происшествий. Это травмы, которые имеют последствия на всю оставшуюся жизнь и часто приводят к инвалидности. По сути, дальнейшая жизнь человека после серьезной аварии похожа на корпус машины, поврежденный в результате аварии. "Очень часто врачи не могут помочь пострадавшим сразу, потому что они застряли в машине. Пожарным и спасателям нужно сначала вытащить их из машины, а это требует времени, в результате чего мы сталкивались с ситуациями, когда пострадавшие задыхались, истекали кровью и умирали, находясь в машине", - сказала врач.

Печально, но такова реальность. Если бы участники дорожного движения могли заглушить свои эмоции и вести машину с трезвым разумом и рациональным подходом, можно было бы избежать самых серьезных аварий. Однако почти каждый день мы видим аварии, которые являются результатом ненужного или даже запрещенного обгона, слишком высокой скорости и излишней храбрости. Самое неприятное, что эти неуравновешенные водители имеют тенденцию совершать правонарушения и попадать в аварии повторно. Например, статистика ДТП показывает, что

в трех четвертях случаев водитель, который спровоцировал несчастный случай ранее уже попадал в аварию и нарушал правила, а у двух третей вовлеченных лиц в прошлом уже были два или более нарушений.

И, наконец, 61% людей, попавших в аварию или совершивших нарушение, в конце концов попадают в серьезную аварию. Другими словами, человек, который участвует в дорожном движении без уважения к правилам и другим участникам, на самом деле не уважает себя. Вместо того, чтобы приятно проводить свои дни, он своими действиями приносит беспокойства другим и, о чем он может даже не подозревает сам - по сути вредит себе. Итак, мы подходим к теме, которая затронута в названии, потому что да, за любое нарушение нужно платить, причем не только эмоциональными переживаниями, но и материальным ущербом.

Излишне говорить, что всего этого можно избежать, просто изменив отношение. Однако вместо этого многие выезжают на улицы с уверенностью, что они единственные, кто умеет водить машину, а другие буквально "путаются под ногами и и надоедают". Если у кого-то есть в этом сомнения, стоит выехать на одну из главных улиц и ехать с разрешенной скоростью - не придется долго ждать, пока настоящий эксперт по вождению начнет "прижиматься" передними фарами в бампер вашей машины.

Многие автоводители любят передвигаться неадекватно - неоправданно быстрое ускорение, после которого, вероятно, последует резкое торможение или, по крайней мере, попытка сделать это вовремя, резкая смена полос, несоблюдение дистанции и интервала, включая умышленное вождение на значительно меньшей скорости и так называемый "дрифт" - это некоторые из таких проявлений.

Это все действия, отказываясь от которых, лучше будет всем: во-первых, поток автомобилей будет более плавным, менее нервным и, следовательно, безопасным, а во-вторых, безрассудный водитель сможет избежать ненужных расходов в долгосрочной перспективе. И дело не только в случайном проезде под камерами фоторадара.

Может быть, кто-то не задумывался об этом, но закономерность - чем больше пользоваться, тем быстрее износится - относится и к автомобилю. Об этом следует помнить всем, кто удивляется, что им приходится регулярно менять поврежденные автомобильные детали, в то время как сосед на такой же машине разъезжает по городу, не зная бед. С этим согласны и специалисты в компании по диагностике и ремонту автомобилей V4 Motors, которые помогли обобщить некоторые закономерности между привычками неадекватного вождения и отказами в автомобильных системах.

Например:

  • При регулярном резком ускорении такие части автомобиля, как шины, сцепление, турбина, двигатель, коробка передач, трансмиссия, изнашиваются быстрее;
  • За резким стартом часто следует резкое торможение, а значит быстрее изнашиваются шины, тормозные диски, тормозные колодки, а также коробки передач (автоматические);
  • Быстрая езда - это увлекательно, но не всегда разрешено, и если въехать в яму, можно повредить не только шины и диски, но и детали подвески.
  • При намеренном боковом заносе, что также является наказуемым нарушением, изнашиваются шины, сцепление, трансмиссия, а также детали подвески. Важно помнить, что управляемый занос часто превращается в неуправляемый, в таком случае можно повредить подвеску, и даже геометрию автомобиля, если врезаться в обочину, а также повредить колеса и выбить мост. Конечно, существует риск выезда на встречную полосу и столкновения с встречным автомобилем, что особенно опасно.
  • При слишком частой смене полос движения, необходимо учитывать, что детали рулевого управления (наконечники, тяги), а также детали подвески "закончатся" быстрее;
  • Наконец, если из-за недостаточной дистанции случайно задеть задний бампер впереди идущей машины, она вряд ли серьезно пострадает, а повреждения своего автомобиля могут обойтись в тысячу или даже несколько тысяч, в зависимости от комплектации автомобиля, так как  пострадает не только бампер и его крепления, но и фары, решетки, радиаторы, сенсоры и т.д.

Ко всему вышесказанному стоит добавить: нет никаких сомнений в том, что сейчас, когда наступило зимнее время, у некоторых возникнет соблазн отточить свои "навыки" на ближайшей стоянке, вырисовывая круги за рулем своего автомобиля.

Возможно, получится "нарисовать солнышко", почувствовать себя на карусели, как в детстве, какая-нибудь девушка упадет в обморок от восторга, но полиция напоминает, что ездить таким образом неразумно, небезопасно и не законно.

Янис Лукс, начальник отдела патрульной полиции Видземского регионального управления Государственной полиции, подчеркивает: "Безрассудные водители - любители адреналина - "дрифтуют" на круговых перекрестках и на больших парковках, подвергая опасности себя и других участников дорожного движения, а также угрожая частной, муниципальной и государственной собственности. Такое вождение по городским улицам, парковкам, дорогам общего пользования не считается приобретением навыков безопасного вождения в зимний период, а считается развлечением и в соответствии с Правилами дорожного движения определяется как агрессивная езда".

Агрессивная езда и соответствующий штраф:

1) совершение нескольких последовательных нарушений правил дорожного движения, связанных с ситуацией создания опасности или помех дорожному движению;

2) вождение транспортного средства, при котором нарушаются правила дорожного движения и создаются помехи равномерному движению транспортных средств или игнорирование интересов других водителей транспортных средств (например, неоднократная смена полос движения при обгоне, обгон нескольких транспортных  средств или их колонны по встречной полосе или их объезд по полосе для общественного транспорта, обочине, тротуару, пешеходной дорожке, велодорожке или другим участкам, не предназначенным для проезда транспортных  средств и т.д);

3) умышленное создание заторов на дорогах или в других местах, где возможно движение (автостоянки, площади, дворы и т.д.), за исключением случаев, когда допускаются отступления от правил дорожного движения на спортивных мероприятиях, согласованных в установленном настоящим Законом порядке, а также в случаях, установленных нормативными актами, во время развлекательных и демонстрационных мероприятий;

4) езда на мопеде или мотоцикле на одном колесе и трицикле или квадроцикле на задних колесах по дорогам или другим местам, где возможно движение (стоянки, площади, дворы и т.д.), за исключением случаев, когда допускаются отступления от правил дорожного движения на спортивных мероприятиях, согласованных в установленном настоящим Законом порядке, а также в случаях, установленных нормативными актами, во время развлекательных и демонстрационных мероприятий;

5) умышленное резкое торможение, которое создает опасную ситуацию для дорожного движения, если в соответствии с Правилами дорожного движения такое торможение не является необходимым для безопасности дорожного движения, на водителя транспортного средства налагается штраф в размере от четырнадцати до пятидесяти шести штрафных единиц.

Статья написана в сотрудничестве с Государственной полицией в рамках кампании "Не несись!"

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