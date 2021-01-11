В воскресенье от Covid-19 привиты всего 303 человека

В целом вакцины получили 6933 человека, в том числе 5418 медиков и 1515 работников лечебных учреждений.

Латвия к настоящему моменту получила 30 255 доз вакцины Comirnaty производства Pfizer и BioNTech, которые предназначены для вакцинации 15 127 человек. К сегодняшнему дню вакцинацию прошли 45,8%.

Как прозвучало ранее, чтобы ускорить темпы вакцинации от Covid-19, Минздрав принял решение о добровольной вакцинации всех медицинских работников с сегодняшнего дня.

Правительство также постановило, что Латвия дополнительно приобретет до 1,4 млн вакцин Pfizer и BioNTech, так как Еврокомиссия приняла решение обеспечить для государств ЕС дополнительно еще 300 млн доз вакцины Comirnaty.

Как уже сообщал RUS TVNET, Государственный центр доноров крови сегодня, 11 января, получил третью партию вакцин от Covid-19 производства Pfizer и BioNTech. Получено 6825 доз вакцины Comirnaty. Добавим, что первую партию вакцины Comirnaty от BioNTech-Pfizer Латвия получила 26 декабря прошлого года, а вторую - 4 января этого года.

Начиная вакцинацию, изначально планировалось поддерживать резерв доз вакцины таким образом, чтобы на случай затруднений с поставкой вторая доза оставалась для каждого человека, получившего первую дозу.