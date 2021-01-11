Пн, 11.01.2021
Я жил президентской жизнью, а он как хвостик был, потом стал рядом. Сейчас иногда и впереди. Александр Лукашенко о сыне
Александр Лукашенко о сыне
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Умер один из основателей и участников программы "Битва экстрасенсов"

На 83-м году жизни скончался психиатр и эксперт-криминалист Михаил Виноградов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр правовой и психологической помощи в экстремальных ситуациях.

"Михаил Викторович скончался в Москве после продолжительной болезни", - сообщили агентству в центре.

Точная причина его смерти пока неизвестна.

Согласно данным издания "Ведомости", Виноградов был одним из основателей и участников программы "Битва экстрасенсов". Именно он в 2009 году инициировал создание некоммерческого партнерства "Лига экстрасенсов РФ", а затем стал экспертом программы "Битва экстрасенсов".

Михаил Виноградов - выпускник кафедры психиатрии 1-го Московского медицинского института. Он окончил аспирантуру Института медико-биологических проблем АМН СССР по психофизиологии и ординатуру кафедры психиатрии 1-го ММИ им. Сеченова.

Михаил Виноградов был одним из ликвидаторов последствий аварии в Чернобыле, а также оказывал психологическую помощь пострадавшим в землетрясениях в Армении и Иране.

С 2000 года занимался тем, что составлял психологические портреты преступников и маньяков.

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