Маэстро Раймонд Паулс отмечает 85-летие. Давайте вспомним его ранние работы. К примеру, страсть к джазовой музыке, которую так ненавидели в советские времена. В то время было такое крылатое выражение: "Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст!". Сколько было информации о джазе и его истории в послевоенной Латвии?

Раймонд Паулс родился в 1936 году и в детстве испытал на себе ужасы Второй мировой войны. После войны он поступил в музыкальную школу Э. Дарзиня, затем перешел в старшую школу (тогда десятилетку), а после на вступительных экзаменах отлично сыграл Баха, Рахманинова и произведения других классических композиторов. Он поступил в класс пианиста Германа Брауна. Первое знакомство с джазовой музыкой состоялось в 1949 году, когда Паулс присоединился к эстрадному оркестру Клуба автомобильных рабочих, а затем к оркестру Клуба медицинских работников, который регулярно выступал на вечеринках. Несмотря на то, что за всем наблюдали "глаза Сталина" с направленной цензурой, многие молодые люди того времени увлекались джазовой музыкой с пламенной страстью. Следовало быть полностью пораженным ею, чтобы отважиться практиковать это искусство, несмотря на репрессии, реальные проблемы в повседневной жизни, отсутствие информации и довольно ощутимую реакцию официальных властей.

Стоит отметить, что истоки джаза в Латвии восходят к 1920-м годам, когда джаз исполнялся во многих ресторанах латышскими и русскими, а чаще всего - еврейскими музыкантами. В Латвию приезжали с гастролями американские и европейские джазовые коллективы, но разразилась война.

"Если бы не война, вполне возможно, что латвийский джаз развивался бы так же, как шведский, датский или финский", - в беседе с TVNET объяснил автор книги "История латвийского джаза 1922-1940" Индрикис Вейтнерс.

В советское время джаз скрывался под названием "эстрада", и в середине 50-х молодой Раймонд Паулс с большим энтузиазмом сформировал свой сценический секстет, который стал первым официально признанным джазовым ансамблем, поддерживаемым Рижским радиофоном (радиовещание. - Прим. ред.). Мелодии с "запретным плодом" на волнах шведских радиостанций улавливали как Паулс, так и другие ценители джаза. Также стоит упомянуть программу Уиллиса Коновера "Время для джаза", которая транслировалась по радио "Голос Америки".

"Было довольно сложно это услышать, потому что имелись отвлекающие факторы... Программа плыла, затем появлялась, потом снова исчезала. Мы получали информацию, а это был запретный, сладчайший плод. Я помню, как только мы что-нибудь слышали - быстро записывали услышанные темы. У него был фантастический тембр, а вначале программы была использована тема Дюка Эллингтона", - вспоминал Паулс.

"Позже через моряков стали появляться первые джазовые пластинки - Фрэнк Синатра, Рэй Чарльз и т. д. Пластинки были очень дорогие, их приходилось заказывать по специальным каналам. Еще нас стимулировал фильм "Серенада солнечной долины" с оркестром Гленна Миллера. Мы многое скопировали и позаимствовали у его оркестра... Фильм можно было свободно смотреть в кино. Потом появились оркестр Эллингтона, Каунт Бейси", - заметил Паулс.

В основу нового секстета был положен принцип американского кларнетиста Бенни Гудмана, с которым также играл вибрафонист Лайонел Хэмптон. В этом составе Эдуард Абельскалнс играл на этом тяжелом довоенном американском инструменте.

"Он был единственным, у кого был вибрафон, поэтому мы также выбрали модель Лайонела Хэмптона, но с этим вибрафоном всегда были проблемы - он был тяжелым, его было трудно носить с собой", - вспоминает Маэстро.

Несмотря на то, что оттепель Хрущева позволила ему играть музыку гораздо более свободно, со временем Паулс понял, что сложные аккомпанементы джазовой музыки не привлекают широкую аудиторию.

"У такой инструментальной джазовой музыки не было выхода. В основном мы спасались песнями", - заметил он.

Несколько записей этого состава сохранились в радиоархивах, в основном в качестве инструментального сопровождения для различных солистов того времени, таких как Эдгар Звея.

Другой причиной упадка джаза, конечно же, были новые веяния рок-н-ролла в Америке, которые еще больше подавили джаз. Паулс стал больше сочинять и вскоре отошел от джазовой музыки.

Его первая записанная эстрадная песня - "Неотправленное письмо", исполненная Валентиной Бутане, обладательницей звучного сопрано (1956).

Секстет Раймонда Паулса просуществовал до 1957 года. Позже талантливый пианист присоединился к Рижскому эстрадному оркестру (REO) под управлением Рингольда Оре. После Паулс создал еще один самостоятельный ансамбль - трио с барабанщиком Харальдом Брандо и контрабасистом Айваром Тимшсом. Они дали множество концертов, сделали аранжировки к латышским народным песням, но в середине шестидесятых Паулса самого пригласили руководить REO. Это символично завершило джазовый музыкальный путь Маэстро и послужило началом нового этапа. Секстет Раймонда Паулса просуществовал до 1957 года. Позже талантливый пианист присоединился к Рижскому эстрадному оркестру (REO) под управлением Рингольда Оре. После Паулс создал еще один самостоятельный ансамбль - трио с барабанщиком Харальдом Брандо и контрабасистом Айваром Тимшсом. Они дали множество концертов, сделали аранжировки к латышским народным песням, но в середине шестидесятых Паулса самого пригласили руководить REO. Это символично завершило джазовый музыкальный путь Маэстро и послужило началом нового этапа.

"Вот так мы играли джаз после моих авторских концертов, но нам сказали: "Так, вы только не переусердствуйте с этими вещами", - вспоминает Паулс.

Сегодня Маэстро признается, что по-прежнему с удовольствием слушает джазовые записи дома, а в этом году он также выпустит свой джазовый альбом "Прогулка по Риге", который представляет собой сборник новых оригинальных композиций. В итоге круг замкнулся.

Pastaiga pa Rīgu/"Прогулка по Риге" ФОТО: пресс-фото/Jāņis Škapars

"Я все-таки сторонник старого, консервативного джаза 30-40-х годов. Среди пианистов, которых я копировал в свое время и которые мне близки в музыкальном плане, я могу отметить Оскара Питерсона - его виртуозность и стиль игры. Эрролла Гарнера, который мне особенно нравится. Позже их посчитали поздними, что это было на этапе угасания, но они, несомненно, были великими музыкантами. Потом появились Дэйв Брубек, Гил Эванс, Телониус Монк и т. д. Да, это была совсем другая музыка! Когда у меня плохое настроение, я ставлю черно-белое концертное видео Эрролла Гарнера. Слушать это - одно удовольствие!" - отмечал Раймонд Паулс.

С юбилеем, Маэстро!

Текст создан при сотрудничестве с Латвийским фондом поддержки СМИ на средства из госбюджета. За содержание отвечает SIA TVNET. Автор статьи - Янис Жилде.